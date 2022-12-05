«Автоматика» и замена газовых плит: В Госдуме объяснили, как предотвратить трагедии с бытовым газом

Накануне взрыв газа произошел в жилом доме на улице Кузнецова в Ярославле, обрушилась кровля, есть пострадавшие. На момент публикации этого материала также стало известно о взрыве газа в жилом доме в городе Заволжье Нижегородской области. 4 декабря взрыв газа унес жизни шести жителей Нижневартовска. Галина Хованская отметила, что ситуация не изменится, пока не начнут внедрять приборы автоматического отключения.

«Что касается магистрального газа и взрывов, то пока мы не уберем человеческий фактор из этой цепочки, пока мы не установим устройства, которые позволяют автоматически отключать подачу магистрального газа в дом при превышении концентрации, причем с сигналом на диспетчерский аварийный пункт, ничего не поменяется. Потому что пока пенсионер наденет очки, найдет телефон, там, например, будет занято… За это время может произойти катастрофа. Также нужно газовые плиты, у которых истек срок эксплуатации, менять при капремонте. Причем если речь идет о малоимущих лицах, то менять их нужно за счет бюджета. Когда меня уже услышат?», - высказалась Хованская.

Также она отметила, что часто в квартирах взрываются газовые баллоны. Депутат указала, что такие баллоны вообще нельзя хранить в помещении и подчеркнула, что вина в таких случаях полностью лежит на жильце и управляющей организации.