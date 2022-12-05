«Автоматика» и замена газовых плит: В Госдуме объяснили, как предотвратить трагедии с бытовым газом

Чтобы в квартирах перестали происходить взрывы газа, необходимо полностью исключить человеческий фактор, отметила в эфире НСН депутат Галина Хованская. 

В многоквартирных домах необходимо устанавливать устройства, которые позволяют автоматически отключать подачу газа в дом при превышении его концентрации с сигналом на диспетчерский пункт, также нужно менять газовые плиты при капремонте, заявила экс-глава думского комитета по ЖКХ, депутат Госдумы Галина Хованская в разговоре с НСН.

Опять газ: Взрывы в жилых домах Нижневартовска и Ярославля привели к жертвам

Накануне взрыв газа произошел в жилом доме на улице Кузнецова в Ярославле, обрушилась кровля, есть пострадавшие. На момент публикации этого материала также стало известно о взрыве газа в жилом доме в городе Заволжье Нижегородской области. 4 декабря взрыв газа унес жизни шести жителей Нижневартовска. Галина Хованская отметила, что ситуация не изменится, пока не начнут внедрять приборы автоматического отключения.

«Что касается магистрального газа и взрывов, то пока мы не уберем человеческий фактор из этой цепочки, пока мы не установим устройства, которые позволяют автоматически отключать подачу магистрального газа в дом при превышении концентрации, причем с сигналом на диспетчерский аварийный пункт, ничего не поменяется. Потому что пока пенсионер наденет очки, найдет телефон, там, например, будет занято… За это время может произойти катастрофа. Также нужно газовые плиты, у которых истек срок эксплуатации, менять при капремонте. Причем если речь идет о малоимущих лицах, то менять их нужно за счет бюджета. Когда меня уже услышат?», - высказалась Хованская.

Также она отметила, что часто в квартирах взрываются газовые баллоны. Депутат указала, что такие баллоны вообще нельзя хранить в помещении и подчеркнула, что вина в таких случаях полностью лежит на жильце и управляющей организации.

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«В Ярославле был газ, который поступает по газопроводу, а в двух других случаях были баллоны, которые не допускает законодательство держать в здании. Они должны быть в отдельном помещении вне дома, а этого не было сделано. Разрушения там катастрофические. Это не такие баллончики, которые дачники возят летом, а большие баллоны, которые привозит специальный автомобиль. Это грубейшее нарушение правил самими жителями. Также нет контроля со стороны властей за этой ситуацией. Они не должны следить, если в доме нет газа, поступающего по газовым магистралям. А что там жители внутри дома делают, могут сказать местные власти, управляющие организации и жилищные инспекции. Люди совершают преступление в отношении себя и своих близких. Также это вина управляющей организации», - резюмировала Хованская.

Ранее замглавы МЧС - главный государственный инспектор по пожарному надзору Анатолий Супруновский заявил, что МЧС России будет добиваться проведения внеплановых проверок газонакопительных станций. По его словам, такие проверки могут быть проведены в ближайшее время.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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