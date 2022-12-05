Опять газ: Взрывы в жилых домах Нижневартовска и Ярославля привели к жертвам

Бытовой газ взорвался в трехэтажном доме в Ярославле, есть пострадавшие. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

«Поступила информация о взрыве газа в г. Ярославле, ул. Кузнецова, д.5. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли», - говорится в сообщении.

Также в МЧС отметили, что проводится эвакуация жителей. Как сообщили «Интерфаксу» в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС), взрыв газа произошел на третьем этаже.