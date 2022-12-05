Опять газ: Взрывы в жилых домах Нижневартовска и Ярославля привели к жертвам
В российских городах участились случаи взрыва газа в квартирах, при этом депутаты и эксперты предлагали решить проблему еще в 2019 году – установить датчики утечки газа и ввести штрафы за недопуск газовиков для проверки оборудования.
Бытовой газ взорвался в трехэтажном доме в Ярославле, есть пострадавшие. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
«Поступила информация о взрыве газа в г. Ярославле, ул. Кузнецова, д.5. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли», - говорится в сообщении.
Также в МЧС отметили, что проводится эвакуация жителей. Как сообщили «Интерфаксу» в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС), взрыв газа произошел на третьем этаже.
«Конструкции частично обрушились. Пострадал один человек», - сказали в ЕДДС.
Между тем взрыв газа стал причиной ЧП и в жилом доме в Нижневартовске. По данным ТАСС, в результате взрыва 4 декабря погибли шесть человек. Собеседник агентства из медицинских служб отметил, что в результате происшествия были повреждены порядка 15 квартир. В двух подъездах произошло частичное обрушение — с первого по третий и с первого по четвертый этаж.
Как сообщил 5 декабря глава МЧС России Александр Куренков, причиной взрыва в жилом доме в Нижневартовске стала разгерметизация баллона.
«Баллон, а он оказался не одним, был разгерметизирован, и произошел взрыв», — приводит РИА Новости слова министра.
Он добавил, что по словам одной из жительниц дома, она чувствовала запах газа. При этом Куренков подчеркнул, что дом не газифицирован. Однако министр назвал эти данные предварительными, напомнив, что сейчас идет следствие. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Так, замглавы МЧС, главный государственный инспектор по пожарному надзору Анатолий Супруновский заявил, что МЧС России будет добиваться проведения внеплановых проверок газонакопительных станций. По словам Супруновского, такие проверки могут быть проведены в ближайшее время. В свою очередь Александр Куренков подчеркнул, что за последний месяц в России произошло уже два ЧП, связанных со взрывами газовых баллонов в жилых домах, - на Сахалине и в Нижневартовске.
Взрывы газа и баллонов часто происходят в российских квартирах. Депутаты и эксперты не раз предлагали принять меры для решения этой проблемы. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко заявлял, что необходимо ввести обязательную установку в квартирах датчиков утечки газа. По его словам, датчики необходимы, поскольку часто утечки, приводящие к взрывам в жилых домах - это следствие человеческого фактора.
Депутат напомнил, что еще в 2019 году фракция «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект об установке автоматизированных датчиков контроля.
«Нужно ввести обязательную установку датчиков утечки газа, за счет фонда капитального ремонта - это не должно ложиться на плечи незащищенных слоев населения», - подчеркнул Аксененко.
В качестве еще одной из мер предотвращения бытовых катастроф было предложено создание газовой полиции. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в эфире НСН говорил, что за недопуск газовиков для проверки оборудования необходимо ввести штрафы, которыми будет заниматься газовая полиция.
«Здесь может быть составление административных протоколов о недопуске в квартиру с целью проверки. Первый штраф может быть 1000 рублей, второй — 5 тысяч, а после обслуживающей организации, которая не организовала проход специалистов в жилище, штраф в 50 тысяч рублей. Это все надо проговаривать, доделывать. Этот вопрос надо поставить на общественную дискуссию», — заявил Кирьянов.
А член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина отмечала, что лишь 35% собственников квартир открывают двери газовикам для проверки оборудования. При этом она указала, что в ряде домов газосети не менялись почти 70 лет, а проверки оборудования не контролировались.
«В основном так происходит в зимнее время. Почему? Потому что сегодня в акты готовности к зиме, когда их проверяет инспекция, никто не удосужился включить в обязательный перечень предоставление договоров на обслуживание вентиляционных шахт, каналов и газовых сетей. Поэтому мы будем настаивать на проведении массовых проверок на наличие договоров», — говорила Калинина беседе с НСН.
В свою очередь зампред комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев призвал менять принцип построения многоквартирных домов. По его мнению, необходимо создать систему, которая бы срабатывала автоматически на перекрытие газа в случае утечки в одной из квартир.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 598 / сут.
Умерли
392 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 589 / сут.
- Макрон заявил о «рассинхронизации» в отношениях между США и ЕС
- МИД Японии: Нефть с «Сахалина-2» не подпадает под потолок цен на российское сырье
- В Польше обвинили Украину во лжи о выплаченном долге за военную помощь
- В США предупредили, что идеализм Запада может привести к войне с Россией
- СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в Ярославле
- В России предложили ограничить продажу электронных сигарет онлайн
- Рогов заявил об ударах по украинским складам боеприпасов в Запорожье
- Клишас допустил введение ограничений для уехавших из-за частичной мобилизации
- Взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле
- Экс-сотрудник Белого дома осудил предложение Латвии бить по аэродромам России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru