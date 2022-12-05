Двое пострадавших при взрыве в Нижневартовске получили ожоги 90% тела

«Два пациента 72 и 76 лет с ожогами более 85-90% общей поверхности тела госпитализированы в реанимационное отделение нижневартовской больницы и далее санитарной авиацией перевезены в ожоговый центр в Сургут, там продолжают лечение в реанимации», — заявил он во время экстренного заседания с участием губернатора Югры Натальей Комаровой.

На стационарном лечении в Нижневартовске находятся пациентки 45 и 19 лет — мама и дочь. Состояние 45-летней женщины оценивается как стабильно тяжелое, она находится в реанимации с черепно-мозговой травмой и ожогом нижних конечностей. Девушка 19 лет с сотрясением головного мозга находится в состоянии ближе к удовлетворительному. Ещё одной пациентке с ушибами верхних конечностей и лица помощь оказана амбулаторно.

Взрыв и обрушение части пятиэтажного дома в Нижневартовске произошли из-за неправильной установки газового баллона или нарушения техники безопасности при его эксплуатации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

