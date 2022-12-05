Двое пострадавших при взрыве в Нижневартовске получили ожоги 90% тела
Двое пострадавших при взрыве газа и частичном обрушении пятиэтажного жилого дома в Нижневартовске, которых перевезли в Сургут, получили ожоги порядка 90% тела, сообщил глава департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский.
«Два пациента 72 и 76 лет с ожогами более 85-90% общей поверхности тела госпитализированы в реанимационное отделение нижневартовской больницы и далее санитарной авиацией перевезены в ожоговый центр в Сургут, там продолжают лечение в реанимации», — заявил он во время экстренного заседания с участием губернатора Югры Натальей Комаровой.
На стационарном лечении в Нижневартовске находятся пациентки 45 и 19 лет — мама и дочь. Состояние 45-летней женщины оценивается как стабильно тяжелое, она находится в реанимации с черепно-мозговой травмой и ожогом нижних конечностей. Девушка 19 лет с сотрясением головного мозга находится в состоянии ближе к удовлетворительному. Ещё одной пациентке с ушибами верхних конечностей и лица помощь оказана амбулаторно.
Взрыв и обрушение части пятиэтажного дома в Нижневартовске произошли из-за неправильной установки газового баллона или нарушения техники безопасности при его эксплуатации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 598 / сут.
Умерли
392 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 589 / сут.
- Стало известно, когда потеплеет в европейской части России
- Двое пострадавших при взрыве в Нижневартовске получили ожоги 90% тела
- Губернатор Югры выразила соболезнования семьям погибших при взрыве в доме
- В США раскрыли план Польши по аннексии части Украины
- Захарова прокомментировала заявление Вайкуле об СССР и России
- В США оценили возможность переговоров с Россией по Украине
- Протесты против помощи Украине прошли в Милане
- В СПЧ возьмут под контроль расследование гибели тюленей на Каспии
- В Турции призвали Запад «не сжигать мосты» с Москвой
- СМИ: Лепс подрался с посетителем бара после концерта в Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru