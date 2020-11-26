Из закона об удаленке исключили «право на офлайн»

Госдума одобрила во втором чтении законопроект об особенностях дистанционной работы. Из документа исключили «право на офлайн», а также ввели возможность увольнения, если работник не выходил на связь со своим начальством более двух дней.



Ранее предлагалось установить право дистанционного работника быть офлайн (быть не на связи с работодателем в период отдыха сотрудника). Предполагалось, что время взаимодействия работодателя с работником в период времени отдыха сотрудника должно оплачиваться как сверхурочная работа.

В результате доработки документа была сделана уступка работодателям, пояснил в беседе с РБК глава правового департамента «Конфедерации труда России» Олег Бабич.