Из закона об удаленке исключили «право на офлайн»

Госдума одобрила во втором чтении законопроект об особенностях дистанционной работы. Из документа исключили «право на офлайн», а также ввели возможность увольнения, если работник не выходил на связь со своим начальством более двух дней.

Ранее предлагалось установить право дистанционного работника быть офлайн (быть не на связи с работодателем в период отдыха сотрудника). Предполагалось, что время взаимодействия работодателя с работником в период времени отдыха сотрудника должно оплачиваться как сверхурочная работа.

В результате доработки документа была сделана уступка работодателям, пояснил в беседе с РБК глава правового департамента «Конфедерации труда России» Олег Бабич.

«Нет ничего более постоянного, чем временное». Вассерман о дистанционке

По его словам, единственное, что осталось в этом отношении, — положение о том, что время взаимодействия работника с работодателем включается в рабочее время и должно быть оплачено как сверхурочное.

Первоначальная редакция законопроекта предусматривала право работника быть офлайн, то есть не быть на связи с работодателем круглые сутки.

Ранее психолог Яна Лейкина рассказала, какие меры позволят эмоционально поддержать удаленных работников, которые могут страдать от нехватки живого общения. По ее словам, помочь справится с психической подавленностью смогут неформальные, развлекательные онлайн-встречи.

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ФОТО: pixabay.com
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