«Нет ничего более постоянного, чем временное». Вассерман о дистанционке
Публицист Анатолий Вассерман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Дума приняла проект закона об удаленной работе
Госдума приняла во втором чтении законопроект об особенностях дистанционной работы. Одно из наиболее важных изменений – ограничение максимального срока временного перевода на дистанционку: он не сможет превышать 6 месяцев.
Анатолий Вассерман: «Как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Говоря о нынешней пандемии, можно надеется, что через месяц начнется массовая вакцинация, а через три-четыре месяца она достигнет уровня, при котором дистанционная работа станет ненужной. А если вы просто реорганизовали свой процесс работы, тогда это уже не временный перевод, а постоянное изменение», – прокомментировал в интервью НСН Анатолий Вассерман.
Минпромторг придумал новый формат работы фудкортов в ТЦ
Минпромторг нашел альтернативу закрытию фудкортов в торговых центрах. Ведомство предлагает обслуживать посетителей у столиков, как в ресторанах.
Анатолий Вассерман: «Идея, на мой взгляд, не очень хороша, ибо в фудкорте вы можете рассмотреть все предлагаемое вам меню и выбрать, но я понимаю и Минпромторг, ведь скопление людей у стойки повышает риск заражения. Лично я бы предложил установить безопасную дистанцию между теми, кто подходит к стойке, тем более, для этого лишних сотрудников не потребуется», – сказал он в эфире НСН.
Познер назвал основную проблему современной России
Телеведущий Владимир Познер считает, что основная проблема России – это люди, рожденные в советский период, которые разделяют ценности уже несуществующего общества.
Анатолий Вассерман: «Владимиру Владимировичу, конечно, виднее. Он родился как раз в советский период и в советское время пламенно разделял ценности этого общества. Другое дело, что сейчас главная проблема России – это именно те люди, кто разрушил это общество и до сих пор пытается навязать нам чуждые ценности, вместо того, чтобы выяснить, что из прошлого остается ценным по сей день», – отметил в беседе с НСН Анатолий Вассерман.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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