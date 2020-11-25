«Нет ничего более постоянного, чем временное». Вассерман о дистанционке

Анатолий Вассерман: «Владимиру Владимировичу, конечно, виднее. Он родился как раз в советский период и в советское время пламенно разделял ценности этого общества. Другое дело, что сейчас главная проблема России – это именно те люди, кто разрушил это общество и до сих пор пытается навязать нам чуждые ценности, вместо того, чтобы выяснить, что из прошлого остается ценным по сей день», – отметил в беседе с НСН Анатолий Вассерман.

