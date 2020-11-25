«Нет ничего более постоянного, чем временное». Вассерман о дистанционке

Публицист Анатолий Вассерман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Дума приняла проект закона об удаленной работе

Госдума приняла во втором чтении законопроект об особенностях дистанционной работы. Одно из наиболее важных изменений – ограничение максимального срока временного перевода на дистанционку: он не сможет превышать 6 месяцев.

Анатолий Вассерман: «Как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Говоря о нынешней пандемии, можно надеется, что через месяц начнется массовая вакцинация, а через три-четыре месяца она достигнет уровня, при котором дистанционная работа станет ненужной. А если вы просто реорганизовали свой процесс работы, тогда это уже не временный перевод, а постоянное изменение», – прокомментировал в интервью НСН Анатолий Вассерман.

2

Минпромторг придумал новый формат работы фудкортов в ТЦ

Минпромторг нашел альтернативу закрытию фудкортов в торговых центрах. Ведомство предлагает обслуживать посетителей у столиков, как в ресторанах.

Анатолий Вассерман: «Идея, на мой взгляд, не очень хороша, ибо в фудкорте вы можете рассмотреть все предлагаемое вам меню и выбрать, но я понимаю и Минпромторг, ведь скопление людей у стойки повышает риск заражения. Лично я бы предложил установить безопасную дистанцию между теми, кто подходит к стойке, тем более, для этого лишних сотрудников не потребуется», – сказал он в эфире НСН.

3

Познер назвал основную проблему современной России

Телеведущий Владимир Познер считает, что основная проблема России – это люди, рожденные в советский период, которые разделяют ценности уже несуществующего общества.

Анатолий Вассерман: «Владимиру Владимировичу, конечно, виднее. Он родился как раз в советский период и в советское время пламенно разделял ценности этого общества. Другое дело, что сейчас главная проблема России – это именно те люди, кто разрушил это общество и до сих пор пытается навязать нам чуждые ценности, вместо того, чтобы выяснить, что из прошлого остается ценным по сей день», – отметил в беседе с НСН Анатолий Вассерман.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Авторские НовостиАнатолий Вассерман
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