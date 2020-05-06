Из Шанхая в Москву и Петербург вылетели 127 россиян

Вывозной рейс, на борту которого находятся 127 российских граждан, вылетел из Шанхая в Москву и Петербург. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным агентства, рейс был организован авиакомпанией «Аэрофлот». Уточняется, что изначально самолет приземлится в Петербурге, а завершит маршрут в столице.

Среди пассажиров рейса, кроме проживающих в Москве и Петербурге, есть жители Екатеринбурга, Челябинска, Ростовской и Новосибирской областей, Приморского края. Как сообщили агентству в генконсульстве РФ в Шанхае, все россияне, подавшие заявку на перелет, были допущены на борт.

Добавим, многие страны на фоне пандемии коронавируса прекратили международное сообщение. В России регулярное и чартерное пассажирское сообщение с другими странами прекращено с 27 марта. В настоящее время осуществляются только рейсы для возвращения граждан стран на родину, также постановлением правительства страну разрешено покинуть россиянам со вторым гражданством или видом на жительство в другой стране.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:АэрофлотКитай
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