Из Шанхая в Москву и Петербург вылетели 127 россиян

По данным агентства, рейс был организован авиакомпанией «Аэрофлот». Уточняется, что изначально самолет приземлится в Петербурге, а завершит маршрут в столице.

Среди пассажиров рейса, кроме проживающих в Москве и Петербурге, есть жители Екатеринбурга, Челябинска, Ростовской и Новосибирской областей, Приморского края. Как сообщили агентству в генконсульстве РФ в Шанхае, все россияне, подавшие заявку на перелет, были допущены на борт.

Добавим, многие страны на фоне пандемии коронавируса прекратили международное сообщение. В России регулярное и чартерное пассажирское сообщение с другими странами прекращено с 27 марта. В настоящее время осуществляются только рейсы для возвращения граждан стран на родину, также постановлением правительства страну разрешено покинуть россиянам со вторым гражданством или видом на жительство в другой стране.

