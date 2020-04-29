Россиянам со вторым гражданством разрешили покинуть страну

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Отмечается, что для получения разрешения на выезд из РФ необходимо иметь второе гражданство или вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание за рубежом.

В постановлении уточняется, что выехать из России таким категориям граждан можно будет только один раз. На какой срок распространяется данная мера не уточняется.

Напомним, регулярное и чартерное пассажирское сообщение с другими странами в России было прекращено 27 марта в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. До настоящего постановления был разрешен только вывоз иностранных граждан на родину.

