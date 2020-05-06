«Шереметьево» и «Домодедово» вошли в тройку лучших аэропортов РФ

Аэропорты Шереметьево и Домодедово заняли первое и третье места соответственно в рейтинге самых удобных аэропортов России по версии влиятельного журнала Forbes. На втором месте, по версии американского издания, оказалась международная воздушная гавань Красноярска имени Д. А. Хворостовского.

Эксперты журнала оценивали российские аэропорты по 18 параметрам, некоторые из которых, в свою очередь, делилась ещё на несколько показателей. Некоторые характеристики были объединены в более общие категории. Всего вышло шесть таких оценочных составляющих: международные награды, пунктуальность, маршрутная сеть, транспортная доступность, сервис в аэропорту и ожидание багажа.

Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», эксперты, в частности, дали высокую оценку начинаниям Домодедова в области цифровизации и внедрения современных технологий. Например, одно из достижений аэропорта – первый в России сервис обслуживания по электронному посадочному талону, в том числе и на международных рейсах.

Ещё один из плюсов - электронная платформа для предварительного заказа товаров из магазинов беспошлинной торговли. Положительных оценок заслужили также работа охраны, архитектура, комфортность зон отдыха.

