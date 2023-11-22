Из сектора Газа в Москву доставили 28 россиян
22 ноября 202304:02
Из сектора Газа в Москву на самолете доставили еще 28 россиян и членов их семей, сообщает в Telegram МЧС России.
Самолет Ил-76 спасателей приземлимся в аэропорту «Домодедово».
Отмечается, что с начала гуманитарной миссии МЧС РФ в Россию доставлено 553 человека.
Ранее стало известно, что часть эвакуированных из Газы россиян разместят в Калужской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru