Из сектора Газа в Москву доставили 28 россиян

Из сектора Газа в Москву на самолете доставили еще 28 россиян и членов их семей, сообщает в Telegram МЧС России.

МЧС РФ: из сектора Газа осталось эвакуировать 400 россиян

Самолет Ил-76 спасателей приземлимся в аэропорту «Домодедово».

Отмечается, что с начала гуманитарной миссии МЧС РФ в Россию доставлено 553 человека.

Ранее стало известно, что часть эвакуированных из Газы россиян разместят в Калужской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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