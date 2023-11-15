МЧС РФ: из сектора Газа осталось эвакуировать 400 россиян

Ведущий подсчитал, что, с учётом уже вывезенных из региона граждан РФ, осталось эвакуировать примерно 400 человек, на что советник ответил утвердительно. По словам Мартынова, на их вывоз нужны сутки.

«Мы схему нашу отточили, что называется, до оптимальной. И мы готовы уже сегодня-завтра всех прямо забрать и успеть их и оформить, и подготовить для эвакуации», - сказал он.

Советник добавил, что граждан для эвакуации «выдают небольшими порциями», и предположил, что «это политика».

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что эвакуация граждан России из сектора Газа не продлится более трёх дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».