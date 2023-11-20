Больше 100 эвакуированных из Газы россиян разместят в Калужской области

По его словам, таково решение Федерального штаба по работе с беженцами. Речь идет о 130 человек.

Их определят в пункты временного размещения.

Ранее в Москве приземлился самолет с четвертой группой эвакуированных россиян из Газы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

