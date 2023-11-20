Больше 100 эвакуированных из Газы россиян разместят в Калужской области
20 ноября 202306:21
Часть эвакуированных из Газы россиян разместят в Калужской области, сообщил в Telegram губернатор региона Владислав Шапша.
По его словам, таково решение Федерального штаба по работе с беженцами. Речь идет о 130 человек.
Их определят в пункты временного размещения.
Ранее в Москве приземлился самолет с четвертой группой эвакуированных россиян из Газы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru