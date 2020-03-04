Мишустин запретил вывозить из России медицинские маски из-за коронавируса

Правительство России на время ввело запрет на вывоз из страны некоторые медицинские изделия. Речь идет о масках, ряде дезинфицирующих и противовирусных средств, защитных респираторах и очках, а также бахилах, сообщает RT со ссылкой на постановление кабмина.

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Запрет не коснется граждан, которые везут эти товары для частного пользования. Кроме того, речь не идет о гуманитарной помощи.

Запрет введен до 1 июня.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за сутки в мире было отмечено 1922 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Большинство из них выявлены в Китае.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
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