За сутки число заболевших коронавирусом в мире увеличилось на 2 тысячи человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за сутки в мире было отмечено 1922 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Большинство из них — 1792 — выявлены в Китае, пишут «Известия».

Общее число заражённых достигло 90 870, 90% случаев зарегистрировано в КНР, в то время как в других странах заболело 10 566 человек. Умерших от заболевания на данный момент в Китае 2946 человек, в мире – 166, отмечает life.ru.