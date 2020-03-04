За сутки число заболевших коронавирусом в мире увеличилось на 2 тысячи человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за сутки в мире было отмечено 1922 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Большинство из них — 1792 — выявлены в Китае, пишут «Известия».
Общее число заражённых достигло 90 870, 90% случаев зарегистрировано в КНР, в то время как в других странах заболело 10 566 человек. Умерших от заболевания на данный момент в Китае 2946 человек, в мире – 166, отмечает life.ru.
Ранее эксперты выяснили, что дети и подростки крайне редко заражаются коронавирусом нового типа Covid-2019. Об этом говорят данные статистики по 70 тысячам случаев инфицирования в Китае. В то же время учёные призывают не спешить с выводами относительно того, представляет ли коронавирус опасность для детей. Данных пока недостаточно, подчёркивают специалисты.
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