«Из области юмора!»: Стоячие места в самолетах не снизят цену билета
Нет никакой необходимости вводить стоячие места в пассажирских самолетах, так как это просто небезопасно для пассажиров и почти невозможно, учитывая конструкцию судна, заявил НСН Виктор Горбачев.
Идея сделать в самолетах стоячие места напрямую противоречит правилам безопасности полетов, и к тому же это не снизит стоимость авиабилетов. Об этом в беседе с НСН рассказал гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.
Некоторые бюджетные авиакомпании намерены внедрить стоячие места на борту самолётов в 2026 году. Такое решение должно увеличить количество пассажиров на 20%, сообщил Daily Mail. Производством таких сидений занимается компания Aviointeriors. В 2018 году компания представила обновленную версию мягких сидений Skyrider 2.0 в стиле велосипедных, которые позволяют пассажирам наклоняться под углом, не садясь полностью. Теперь они прошли оценку безопасности. Горбачев назвал эту новость первоапрельской шуткой.
«Пока это что-то из области юмора. Во-первых, зона прохода в самолете – это зона безопасности. Как людям покидать воздушное судно в случае аварийной ситуации? В случае аварийной посадки нужно за три минуты покинуть самолет. Во-вторых, а как пройти в тот же самый туалет? Туалеты в самолетах рассчитаны на 100 пассажиров, а если там будет их 200, тогда это будет сплошная очередь в туалеты. К тому же на рейсах длительностью более одного часа уже положено питание. Как возить эти контейнеры по проходу? В-третьих, там ведь нужно пристегнуть ремни. Один человек у нас 40 килограммов весит, а второй - 120 килограммов. И куда пристегиваться? Как в конюшне, видимо, лошадей пристегивают. Так что у нас в стране это даже не обсуждается. В этом нет необходимости», - заявил он.
По словам Горбачева, непонятна цель создания таких мест, так как увеличение количества перевозимых пассажиров не снизит стоимость авиабилетов.
«Из-за этого не снижают цены на билеты. Что самолет будет 20 человек везти, что 100 – цена от этого не изменится. Если вы хотите, чтобы была снижена стоимость авиабилетов, нужно в два раза снизить стоимость авиакеросина, который сидит у нас где-то в пределах 50-60% стоимости авиабилета. Далее уже идет стоимость обслуживания воздушного судна», - подытожил он.
Ранее Горбачев в разговоре с НСН заявил, что продление срока службы пассажирских самолетов безопасно, так как многие модели могут летать до ста лет при правильной эксплуатации.
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