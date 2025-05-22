Идея сделать в самолетах стоячие места напрямую противоречит правилам безопасности полетов, и к тому же это не снизит стоимость авиабилетов. Об этом в беседе с НСН рассказал гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.

Некоторые бюджетные авиакомпании намерены внедрить стоячие места на борту самолётов в 2026 году. Такое решение должно увеличить количество пассажиров на 20%, сообщил Daily Mail. Производством таких сидений занимается компания Aviointeriors. В 2018 году компания представила обновленную версию мягких сидений Skyrider 2.0 в стиле велосипедных, которые позволяют пассажирам наклоняться под углом, не садясь полностью. Теперь они прошли оценку безопасности. Горбачев назвал эту новость первоапрельской шуткой.