«Могут летать сто лет!»: Продление срока службы самолетов назвали безопасным
Член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев заявил НСН, что самолету продлевают ресурс только после тщательных проверок.
Продление срока службы пассажирских самолетов безопасно, так как многие модели могут летать до ста лет при правильной эксплуатации, заявил НСН гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.
ПАО «Яковлев» планирует продлить ресурс пассажирских самолетов Як-40 с 50 до 60 лет на фоне дефицита современной авиатехники. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Росавиации. Представитель «Яковлева» подтвердил эти планы. Решение по этому вопросу и выдача одобрительного документа могут быть приняты в декабре 2025 года. Горбачев эту идею поддержал.
«Почему бы и нет? У нас до сих пор летают машины Второй мировой, уже 80 лет. Ан-2 у нас выпуска 1948 года, до сих пор летают. А что такого? Ресурс продлевается официально, ничего сложного в этом нет. Самолеты летают, потому что они все годны. Здесь все нормально, не надо беспокоиться. Все зависит от состояния самолета, это все проверяется», - успокоил Горбачев.
Он рассказал, как происходит процесс продления срока службы в России.
«Самолет может летать и 40, и 60 лет, все зависит от индивидуального состояния. Есть летные нормы. Например, отлетал самолет 50 тысяч часов, его по правилам проверяют, его техническое состояние оценивают, продлевают далее ресурс. Через какое-то время опять проверяют. Как долго это будет продлеваться, зависит от технического состояния двигателя и самого самолета. При необходимости меняются запчасти, у каждой детали есть свой срок службы. Поэтому все нормально, летаем и будем летать. Самолет может сто лет летать, если техническое состояние нормальное», - добавил собеседник НСН.
В США остаются закупленные и оплаченные Россией запчасти для авиационной промышленности примерно на 500 миллионов долларов, сообщил ранее глава Минпромторга Антон Алиханов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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