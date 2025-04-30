«Почему бы и нет? У нас до сих пор летают машины Второй мировой, уже 80 лет. Ан-2 у нас выпуска 1948 года, до сих пор летают. А что такого? Ресурс продлевается официально, ничего сложного в этом нет. Самолеты летают, потому что они все годны. Здесь все нормально, не надо беспокоиться. Все зависит от состояния самолета, это все проверяется», - успокоил Горбачев.

Он рассказал, как происходит процесс продления срока службы в России.

«Самолет может летать и 40, и 60 лет, все зависит от индивидуального состояния. Есть летные нормы. Например, отлетал самолет 50 тысяч часов, его по правилам проверяют, его техническое состояние оценивают, продлевают далее ресурс. Через какое-то время опять проверяют. Как долго это будет продлеваться, зависит от технического состояния двигателя и самого самолета. При необходимости меняются запчасти, у каждой детали есть свой срок службы. Поэтому все нормально, летаем и будем летать. Самолет может сто лет летать, если техническое состояние нормальное», - добавил собеседник НСН.

В США остаются закупленные и оплаченные Россией запчасти для авиационной промышленности примерно на 500 миллионов долларов, сообщил ранее глава Минпромторга Антон Алиханов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

