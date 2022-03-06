Из Мариуполя и пригородов эвакуировали более 300 человек
Более 300 человек эвакуированы из Мариуполя и его пригородов. Об этом заявил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР), сообщает РИА Новости.
«Несмотря на провокации украинских националистов в направлении гуманитарных коридоров, Донецкая Народная Республика эвакуировала из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район более 300 человек», — приводит цитату ведомства Газета.ru.
Городской совет Мариуполя накануне, 5 марта, сообщил, что эвакуация мирных жителей переносится в целях безопасности. В связи с этим гуманитарные коридоры в Мариуполе и Волновахе были открыты утром в воскресенье, пишет РИА ФАН.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что боевики украинского запрещенного в РФ нацистского батальона «Азов» взорвали дом в Мариуполе.
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