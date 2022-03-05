Глава ДНР сообщил о взрыве дома в Мариуполе

По словам главы ДНР, взрыв произошел на бульваре Меотиды.

«Буквально несколько минут назад боевики "Азова" привели в действие заложенное ранее взрывные устройства, в результате чего произошло обрушение дома», — рассказал Пушилин в эфире Первого канала.

Под завалами в подвале дома могут находиться до 200 человек, большинство из которых женщины и дети. Министерство обороны РФ пока не подтвердило информацию о взрыве.

В субботу в Мариуполе объявили режим тишины для того, чтобы мирные жители могли покинуть город. Отмечалось, что российская и украинская стороны согласовали гуманитарные коридоры и маршруты выхода.

