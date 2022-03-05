Глава ДНР сообщил о взрыве дома в Мариуполе
Боевики украинского запрещенного в РФ нацистского батальона «Азов» взорвали дом в Мариуполе. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
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По словам главы ДНР, взрыв произошел на бульваре Меотиды.
«Буквально несколько минут назад боевики "Азова" привели в действие заложенное ранее взрывные устройства, в результате чего произошло обрушение дома», — рассказал Пушилин в эфире Первого канала.
Под завалами в подвале дома могут находиться до 200 человек, большинство из которых женщины и дети. Министерство обороны РФ пока не подтвердило информацию о взрыве.
В субботу в Мариуполе объявили режим тишины для того, чтобы мирные жители могли покинуть город. Отмечалось, что российская и украинская стороны согласовали гуманитарные коридоры и маршруты выхода.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru