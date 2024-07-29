Повышение интереса к педагогическому образованию не закроет дефицит кадров

Когда-то популярные направления, например, маркетинг, сегодня неинтересны абитуриентам, поскольку на такие специальности идут слабые ученики, сказал НСН Дмитрий Казаков.

Несмотря на популярность весьма универсального педагогического образования, сегодня немногие молодые люди горят желанием пойти работать в школу, наоборот, из-за нехватки кадров на должность педагога могут взять человека не только с непрофильным высшим, но и со средним образованием. Об этом НСН заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

Завершилась приемная кампания в российские вузы. Наиболее популярными направлениями учебы в этом году стали инженерное, педагогические и медицинское. Об этом в Минобрнауки сообщили изданию «Известия». По словам Казакова, рост интереса к педагогическим вузам не говорит о том, что в школах стало больше педагогов с профильным образованием.

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«По тому, какая сейчас обстановка в школах, нельзя говорить о том, что молодые люди стремятся там работать. Часто учителями становятся люди вообще не с педагогическим образованием, а потом очень быстро увольняются из школы. Педагогическое образование достаточно универсальное, с ним можно работать не только в школе, но и на госслужбе, и где-то еще. А в школу сейчас из-за нехватки кадров может попасть любой человек с любым образованием, пройти быстро (буквально за месяц) переподготовку на платной основе. Там никаких трудностей нет. Преподавать в начальных классах вообще может человек со средним образованием, в 5-11 классах — с любым высшим образованием. Таких преподавателей достаточно много — например, человек выбрал профессию, на которую нет спроса на рынке труда. Часто инженеры преподают физику, математику, информатику. Так что то, что многие люди ушли получать педагогическое образование, не говорит о том, что профессия учителя стала очень популярной», — сказал Казаков.

Объяснил собеседник НСН и отсутствие в рейтинге таких некогда популярных направлений, как маркетинг.

«Думаю, его популярность была временной. Это такое образование, которое непонятно зачем нужно. На такие “специальности”, как правило, идут слабые ученики, которые больше никуда не могут поступить, лишь бы получить высшее образование», — подытожил он.

Ранее театральный критик Ольга Галахова заявила, что в России звездная фамилия зачастую мешает молодым людям поступить в театральные вузы.

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ФОТО: РИА Новости
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