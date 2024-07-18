Фальков: 73% бюджетных мест в вузах на 2024/2025 год получили регионы России
На 2024/2025 учебный год больше всего бюджетных мест получил Татарстан, Свердловская и Ростовская область, рассказал министр образования и науки Валерий Фальков. Всего, по его словам, в регионы России было распределено 73% бюджетных мест, сообщил «ФедералПресс».
Фальков отметил, что для новых регионов выделено около 30 тысяч бюджетных мест в вузах.
Больше всего мест для обучения за счет государства получил Татарстан (23 083), Свердловская область (19 728) и Ростовская область (18 352). Пятерку регионов в этом списке замкнула Новосибирская область (15 589) и Башкортостан (14 451).
Министр уточнил, что 27% бюджетных мест также было распределено между университетами Москвы и Петербурга, а 73% - в другие регионы РФ.
Ранее зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с НСН заявил, что ЕГЭ сегодня необходимо сделать добровольным, чтобы желающие могли поступить в столичные и питерские вузы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru