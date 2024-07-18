Фальков: 73% бюджетных мест в вузах на 2024/2025 год получили регионы России

На 2024/2025 учебный год больше всего бюджетных мест получил Татарстан, Свердловская и Ростовская область, рассказал министр образования и науки Валерий Фальков. Всего, по его словам, в регионы России было распределено 73% бюджетных мест, сообщил «ФедералПресс».

Фальков отметил, что для новых регионов выделено около 30 тысяч бюджетных мест в вузах.