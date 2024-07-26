«Блат или талант?»: В России звездная фамилия мешает поступлению в театральные вузы

«Я призываю не спешить с выводами в таких случаях, что это блат. Известная фамилия кому-то помогает, а кому-то нет. Я работала, например, в Школе-студии МХАТ, когда ректором был Олег Павлович Табаков. Для него звездные фамилии родителей ничего не значили, у него была уникальная способность чувствовать талант, дарование. На приемных экзаменах он всегда садился на последний ряд, чтобы оценить энергию абитуриента. А иногда он мог сказать, чтобы звездные родители не портили жизнь ребенку», - рассказала она.

По ее словам, все зависит от мастера, но в большинстве случаев талант все-таки играет определяющую роль. При этом в творческих профессиях не избежать ошибок, заметила Галахова.

«В иных случаях фамилия может и помочь. Все зависит от мастера, который набирает студентов, какие у него установки. Понимаете, не взять это так же опасно, как взять. Все-таки мастера заинтересованы брать талантливых людей вне зависимости от фамилии. Бывают ли ошибки? Да, очень много. Мне рассказывал Валерий Гаркалин, как его не приняли в Щукинское училище. Таких историй очень много. Ему сказали в строгой форме больше никогда туда не приходить. Он после этого шел и рыдал, как мальчишка. Кто бы знал, что через несколько лет он станет любимейшим артистом», - отметила она.

Ребенок из актерской династии зачастую лучше подготовлен к поступлению и уже включен в профессию, но молодым людям со звездной фамилией все равно приходится нелегко, уверена критик.

«Актерские династии возникают, потому что ребенок с детства в театре, он более подготовлен, включен в профессию. Довольно часто несправедливо относятся к сынкам и дочкам. Никто не задумывается о том, какая это проблема для молодого поступающего человека, если он сын звездных родителей. Для Константина Райкина это, например, была проблема. Он признавался, что ему приходили письма, куда он лезет с таким лицом, пусть не позорит своего отца. Поэтому он сам доказывал свой талант. Но есть и другие примеры, когда иначе распоряжаются звездным наследием», - подытожила собеседница НСН.

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