Из Google Play пропало приложение Экспобанка

Мобильное приложение российского Экспобанка убрали из магазина Google Play. Об этом пишет ТАСС.

Google Play начал определять приложение «2ГИС» как вредоносное

При этом приложение российского банка все еще доступно в магазине App Store.

США в декабре 2023 года внесли Экспобанк в санкционный список. После этого кредитное учреждение рекомендовало пользователям обновить мобильное приложение.

Ранее из Google Play удалили мобильные приложения банков «Почта банк» и «Русский стандарт». Из App Store пропали мобильные приложения РЖД, каршеринга «Ситидрайв» и сервиса доставки «СберМаркет», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pxhere.com
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