Из Google Play пропало приложение Экспобанка

При этом приложение российского банка все еще доступно в магазине App Store.

США в декабре 2023 года внесли Экспобанк в санкционный список. После этого кредитное учреждение рекомендовало пользователям обновить мобильное приложение.

Ранее из Google Play удалили мобильные приложения банков «Почта банк» и «Русский стандарт». Из App Store пропали мобильные приложения РЖД, каршеринга «Ситидрайв» и сервиса доставки «СберМаркет», напоминает «Радиоточка НСН».

