Google Play начал определять приложение «2ГИС» как вредоносное

НСН-«Кривая линия» за первые дни Нового года получила более 30 жалоб россиян на отсутствие отопления и света В подмосковном Воскресенске остался без отопления целый микрорайон, похожая история произошла в Солнечногорске Жители Малаховки жалуются на решение властей убрать конюшню, чьи обитатели более 30 лет радуют малышей