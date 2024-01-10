Google Play начал определять приложение «2ГИС» как вредоносное
Маркет Google Play для устройств на Android стал определять приложение картографического сервиса «2ГИС» как вредоносное, сообщает ТАСС.
Пользователи начали получать уведомления о том, что «2ГИС» пытается заполучить доступ к персональным данным пользователя, включая сообщения, фотографии и журналы звонков.
Разработчики знают о проблеме, однако заверяют, что их приложение безопасно, пишет агентство со ссылкой на пресс-службу компании. Как полагает «2ГИС», подобные сообщения едины для всех приложений, которые временно недоступны в Google Play.
Ранее из Google Play пропали мобильные приложения российских банков «Почта банк» и «Русский стандарт», сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru