Из Google Play исчезли приложения банков «Почта банк» и «Русский стандарт»
Мобильные приложения российских банков «Почта банк» и «Русский стандарт» пропали из Google Play.
Приложение «Почта банка» также исчезло из App Store. Приложение «Русского стандарта» еще доступно.
Оба банка в начале ноября попали под санкции США. Также американский Минфин внес в черный список СПБ Биржу, МГТУ им. Баумана, структуры «Газпром нефти», замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова и других физических и юридических лиц.
Посол России в США Анатолий Антонов 3 ноября заявил, что Вашингтон ведет фронтальное наступление на РФ, передает «Радиоточка НСН».
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