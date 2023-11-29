Из Google Play исчезли приложения банков «Почта банк» и «Русский стандарт»

Мобильные приложения российских банков «Почта банк» и «Русский стандарт» пропали из Google Play.

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Приложение «Почта банка» также исчезло из App Store. Приложение «Русского стандарта» еще доступно.

Оба банка в начале ноября попали под санкции США. Также американский Минфин внес в черный список СПБ Биржу, МГТУ им. Баумана, структуры «Газпром нефти», замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова и других физических и юридических лиц.

Посол России в США Анатолий Антонов 3 ноября заявил, что Вашингтон ведет фронтальное наступление на РФ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pxhere.com
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