Из Google Play исчезли приложения банков «Почта банк» и «Русский стандарт»

Приложение «Почта банка» также исчезло из App Store. Приложение «Русского стандарта» еще доступно.

Оба банка в начале ноября попали под санкции США. Также американский Минфин внес в черный список СПБ Биржу, МГТУ им. Баумана, структуры «Газпром нефти», замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова и других физических и юридических лиц.

Посол России в США Анатолий Антонов 3 ноября заявил, что Вашингтон ведет фронтальное наступление на РФ, передает «Радиоточка НСН».

