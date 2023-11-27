Путин: Российские банки прошли все сложности, организованные Западом

На встрече с главой ВТБ Андреем Костиным глава государства отметил, что недоброжелатели не учли, что российские банки являются частью экномики.

«Не учли, казалось бы, элементарные вещи, что банк - это не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики. Банковская сфера отражает состояние экономики в целом», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Минфин США ввёл санкции против ряда российских предприятий и банков. В частности, под ограничения попали завод «Арктик СПГ-2», компания АФК «Система», Почта Банк, Абсолют-Банк и другие организации, напоминает «Радиоточка НСН».

