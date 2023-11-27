Путин: Российские банки прошли все сложности, организованные Западом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад не ожидал, что российский банковский сектор пройдёт созданные извне сложности, сообщает ТАСС.
На встрече с главой ВТБ Андреем Костиным глава государства отметил, что недоброжелатели не учли, что российские банки являются частью экномики.
«Не учли, казалось бы, элементарные вещи, что банк - это не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики. Банковская сфера отражает состояние экономики в целом», - подчеркнул российский лидер.
Ранее Минфин США ввёл санкции против ряда российских предприятий и банков. В частности, под ограничения попали завод «Арктик СПГ-2», компания АФК «Система», Почта Банк, Абсолют-Банк и другие организации, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru