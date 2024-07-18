Из 2,5 млн таксистов в сервисе «Мой налог» зарегистрировались только 540 тысяч

Водители такси не принимают жесткие, а порой невыполнимые требования к их работе, отметил в эфире НСН Игорь Жмакин. 

Из 2,5 млн таксистов в сервисе «Мой налог» зарегистрировались только 540 тысяч, это говорит о том, что регулирование сферы такси выталкивает водителей из легального поля, заявил президент ОРОО «Объединение самозанятых России» Игорь Жмакин в пресс-центре НСН.

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«Государственное регулирование поставило самозанятых водителей в очень жесткие рамки. Это и ежедневные предрейсовые медицинские и технические осмотры, это обязательная оклейка автомобилей, высокая стоимость ОСАГО. Фактически, регулирование выталкивает водителей из легального поля. У нас из 2,5 млн водителей в «Мой налог» зарегистрировано 540 тысяч, а разрешение получили 15 тысяч, это по всей стране. Мы пришли к тому, что водители не принимают эти жесткие, а порой невыполнимые требования», - сказал Жмакин.

Ранее депутат Госдумы, член комитета ГД по транспорту Олег Гарин в пресс-центре НСН отметил, что в сфере такси не хватает 72 тысяч водителей, вместе с тем наблюдается серьезная нехватка автомобилей такси, передает «Радиоточка НСН».

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