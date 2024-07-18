Из 2,5 млн таксистов в сервисе «Мой налог» зарегистрировались только 540 тысяч, это говорит о том, что регулирование сферы такси выталкивает водителей из легального поля, заявил президент ОРОО «Объединение самозанятых России» Игорь Жмакин в пресс-центре НСН.