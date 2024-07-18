Депутат Гарин: В сфере такси не хватает 72 тысячи водителей

Затраты таксистов выросли на 60% за последние два года, отметил в эфире НСН депутат Олег Гарин. 

В сфере такси не хватает 72 тысячи водителей, вместе с тем наблюдается серьезная нехватка автомобилей для таксистов, заявил депутат Госдумы, член комитета ГД по транспорту Олег Гарин в пресс-центре НСН.

Недопуск водителей такси к работе из-за трех неоплаченных штрафов назвали избыточным
«Порядка 72 тысяч человек нехватка тех, кто мог бы работать в такси. Но в целом также очень большая нехватка и автомобилей. Ежегодно таксистам нужно 40-50 тысяч автомобилей, у нас такого сегодня не происходит. Даже если мы посмотрим по экономической составляющей их работы, по рентабельности, по затратам, то, к сожалению, за два года они выросли более, чем на 60%. Это связано, прежде всего, со стоимостью автомобиля, запчастей», - сказал Гарин.

Ранее в ряде регионов, в частности в Приамурье, установили запрет на работу мигрантов по патентам в пассажирских перевозках (в том числе такси) и торговле, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Баранов
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