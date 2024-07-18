Депутат Гарин: В сфере такси не хватает 72 тысячи водителей
18 июля 202412:11
Николай Грутов
Затраты таксистов выросли на 60% за последние два года, отметил в эфире НСН депутат Олег Гарин.
В сфере такси не хватает 72 тысячи водителей, вместе с тем наблюдается серьезная нехватка автомобилей для таксистов, заявил депутат Госдумы, член комитета ГД по транспорту Олег Гарин в пресс-центре НСН.
«Порядка 72 тысяч человек нехватка тех, кто мог бы работать в такси. Но в целом также очень большая нехватка и автомобилей. Ежегодно таксистам нужно 40-50 тысяч автомобилей, у нас такого сегодня не происходит. Даже если мы посмотрим по экономической составляющей их работы, по рентабельности, по затратам, то, к сожалению, за два года они выросли более, чем на 60%. Это связано, прежде всего, со стоимостью автомобиля, запчастей», - сказал Гарин.
Ранее в ряде регионов, в частности в Приамурье, установили запрет на работу мигрантов по патентам в пассажирских перевозках (в том числе такси) и торговле, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru