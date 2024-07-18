Недопуск водителей такси к работе из-за трех неоплаченных штрафов назвали избыточным

Пассажирам такси не принципиально, сколько штрафов имеет водитель, отметил в эфире НСН Виктор Потуремский. 

Водители такси считают недопущение к работе из-за более чем трех неоплаченных штрафов избыточной мерой, заявил директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский в пресс-центре НСН.

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«Часто воспринимается негативно или имеет спорное значение… Главное: недопущение к работе водителей более чем с тремя неоплаченными штрафами. Это выглядит как чрезмерная мера. Водители говорят об этом: «Во-первых, я об этом могу не знать», а также «Как я их заплачу, если я не буду работать?». Это важный момент. Это поддерживается и пассажирами, для пассажиров это не принципиально», - сказал Потуремский.

С 1 сентября прошлого года к работе в такси не могут быть допущены водители, которые имеют три и более неоплаченных штрафов за административные правонарушения, связанные с нарушениями ПДД, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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