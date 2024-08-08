«Ивлев и стакан»: Вирусолог о страшилках про 747 видов бактерий в микроволоновках
Георгий Викулов в эфире НСН предложил шеф-повару Константину Ивлеву разгромить офисы с микроволновками, объяснив, откуда там берутся бактерии.
Бактерии, размножающиеся в микроволновых печах, погибают от повторного нагрева, однако часто готовить там пищу не стоит, объяснил в интервью НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Ученые из Университета Ноттингем Трент в Великобритании ранее сообщили, что в микроволновках встречаются представители 747 разных родов из 25 типов бактерий. При этом они назвали потенциально опасными для здоровья людей некоторые микроогранизмы, например, Klebsiella, Enterococcus и Aeromonas. Викулов указал, что эти бактерии не являются патогенными.
«Во-первых, это условно-патогенные возбудители бактериальной природы. Во-вторых, то, что в мироволновках может быть рост бактериальных возбудителей, не является каким-то открытием. Это связано с тем, что после подогрева или приготовления еды владельцы микроволновок их не чистят, микрочастицы еды остаются на стенках и становятся средой для размножения микроорганизмов. Однако эти возбудители не способны пережить дальнейшее включение микроволновки. Вместе с тем специалисты считают, что этим не надо злоупотреблять, в хороших ресторанах еду готовят в правильной посуде на обычных плитах. Микроволновку можно использовать иногда для разогрева и размораживания некоторых продуктов», - отметил Викулов.
Он также объяснил, как правильно чистить микроволновки и призвал помнить о стакане, который надо туда ставить.
«Принцип их работы в том, что вода испаряется и происходит обезвоживание. Многие неправильно используют микроволновки, это тоже является причиной появления микроорганизмов. Как минимум, должен быть стакан с водой и чистые поверхности. Comet и Fairy – для мытья посуды и раковин, а для микроволновок есть специально разработанные средства. Если постоянно протирать металлические поверхности щелочным раствором, ничего хорошего из этого не получится, просто будет существенно ускоряться коррозия. Надо этим аккуратно пользоваться, а Fairy – очень сильный щелочной раствор», - пояснил вирусолог.
Кроме того, Викулов пригрозил шеф-поваром Ивлевым владельцам офисов, в которых многократно используют микроволновки.
«Надо к вам отправить Константина Ивлева, он выбросит эти микроволновки в мусор. Он не будет спрашивать, кафе это или нет, его первая реакция – совершить дестрой, утилизацию», - заключил собеседник НСН.
Руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе ранее подтвердил «Радиоточке НСН», что излучение микроволновок не вызывает рак, подчеркнув, что об этом «твердят уже много лет».
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