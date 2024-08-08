«Ивлев и стакан»: Вирусолог о страшилках про 747 видов бактерий в микроволоновках

Бактерии, размножающиеся в микроволновых печах, погибают от повторного нагрева, однако часто готовить там пищу не стоит, объяснил в интервью НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Ученые из Университета Ноттингем Трент в Великобритании ранее сообщили, что в микроволновках встречаются представители 747 разных родов из 25 типов бактерий. При этом они назвали потенциально опасными для здоровья людей некоторые микроогранизмы, например, Klebsiella, Enterococcus и Aeromonas. Викулов указал, что эти бактерии не являются патогенными.