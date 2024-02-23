Врач назвала продукты, которые опасно разогревать в микроволновке
Продукты, содержащие жиры могут становиться вредными для здоровья, если их разогревать с помощью микроволновки, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога, кандидата медицинских наук Римму Мойсенко.
По ее словам, СВЧ-излучение, которое применяется для тепловой обработки пищи в печи, может приводить к изменению химических свойств жиров. При этом натуральные жиры могут превращаться в трансжиры — вредная для здоровья разновидность ненасыщенных жиров. Например, в микроволновке нельзя греть молоко, это касается и молочка для детского питания. Еще опаснее разогревать в микроволновой печи продукты, в составе которых уже имеются трансжиры. Речь идет о фастфуде.
Эксперт рекомендует разогревать продукты, содержащие жиры, на газовой или электрической плите. Что касается детского питания, то его температуру можно повышать с помощью специального подогревателя.
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