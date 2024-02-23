Врач назвала продукты, которые опасно разогревать в микроволновке

По ее словам, СВЧ-излучение, которое применяется для тепловой обработки пищи в печи, может приводить к изменению химических свойств жиров. При этом натуральные жиры могут превращаться в трансжиры — вредная для здоровья разновидность ненасыщенных жиров. Например, в микроволновке нельзя греть молоко, это касается и молочка для детского питания. Еще опаснее разогревать в микроволновой печи продукты, в составе которых уже имеются трансжиры. Речь идет о фастфуде.

Эксперт рекомендует разогревать продукты, содержащие жиры, на газовой или электрической плите. Что касается детского питания, то его температуру можно повышать с помощью специального подогревателя.

Ранее ученые из Лондонского университета пришли к выводу о том, что наличие дома разнообразной бытовой техники лишает женщин возможности тратить энергию на сжигающие калории домашние обязанности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».