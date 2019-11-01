В бронежилете под охраной. Голунов явился в суд с жалобой на следователя
Журналист «Медузы» Иван Голунов явился сегодня на заседание Басманного районного суда Москвы в бронежилете. Как передает Газета.ру, репортера сопровождают два представителя спецслужб. Суд рассматривает жалобу Голунова на бездействие следователей Следственного комитета.
Как завил адвокат Сергейя Бадамшин, за четыре месяца ведущие дело сотрудники СК даже не дали ознакомиться с материалами проверки полицейских, которые задержали журналиста. Кроме того, как отмечает Life.ru, защита считает, что правоохранители вообще не инициировали расследование предполагаемых нарушений закона со стороны сотрудников МВД.
Информация о задержании Ивана Голунова появилась 7 июня, его обвинили в хранении наркотиков. Сам журналист настаивал, что это провокация, а запрещённую субстанцию ему подбросили полицейские.
Через четыре дня, на фоне бурной реакции общественности, Голунова освободили из-под домашнего ареста, а расследование в отношении него прекратили. Вслед за этим были уволены несколько полицейских, в том числе, занимавшие высокие должности.
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