Иван Демидов: Москва справилась с пандемии коронавируса лучше многих столиц

Демидов признается, что ему «страшновато» выходить из режима ограничений и призывает делать это «с умом» в своем Telegram-канале.

«С понедельника нас отпускают. Гулять. Открывают парки, скверы, магазины, короче - гумцумдетскиймир. Поеживаюсь. Страшновато. Не знаю, когда больше надо трезвиться рассудком - когда входишь в «затвор» или когда выходишь. Как с гепатитом, например: месяц лечился, вышел, водки выпил, умер. Знаю примеры. Я горд москвичами. Никакие запреты бы, думаю, не сработали, не будь мы ответственными людьми. Даже не посчитаешь, сколько жизней спасено, сколько предотвратили трагедий. Потому, люди. Выходите с умом», - написал Иван Демидов.

Ранее вирусолог Анатолий Альштейн в эфире НСН усомнился в важности новых выводов китайских ученых о возникновении коронавируса.

«Никакого принципиального значения для нашей эпидемии это не имеет (версия о том, что рынок в Ухани не является очагом возникновения нового коронавируса – прим. НСН). Просто начинаются всякие споры кто виноват, что, где… Не важно, кто виноват. Скорее всего, их просто нет, и все это (возникновение COVID-19 – прим. НСН) произошло естественным путем», - высказал мнение российский вирусолог.

