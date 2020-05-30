Иван Демидов: Москва справилась с пандемии коронавируса лучше многих столиц
Иван Демидов, директор парка «Зарядье» считает, что российская столица, в отличие от главных городов других стран, лучше справилась с коронавирусом благодаря ответственности жителей.
Демидов признается, что ему «страшновато» выходить из режима ограничений и призывает делать это «с умом» в своем Telegram-канале.
«С понедельника нас отпускают. Гулять. Открывают парки, скверы, магазины, короче - гумцумдетскиймир. Поеживаюсь. Страшновато. Не знаю, когда больше надо трезвиться рассудком - когда входишь в «затвор» или когда выходишь. Как с гепатитом, например: месяц лечился, вышел, водки выпил, умер. Знаю примеры. Я горд москвичами. Никакие запреты бы, думаю, не сработали, не будь мы ответственными людьми. Даже не посчитаешь, сколько жизней спасено, сколько предотвратили трагедий. Потому, люди. Выходите с умом», - написал Иван Демидов.
Ранее вирусолог Анатолий Альштейн в эфире НСН усомнился в важности новых выводов китайских ученых о возникновении коронавируса.
«Никакого принципиального значения для нашей эпидемии это не имеет (версия о том, что рынок в Ухани не является очагом возникновения нового коронавируса – прим. НСН). Просто начинаются всякие споры кто виноват, что, где… Не важно, кто виноват. Скорее всего, их просто нет, и все это (возникновение COVID-19 – прим. НСН) произошло естественным путем», - высказал мнение российский вирусолог.
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