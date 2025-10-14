Дочь Ободзинского рассказала, почему Пугачеву уволили из ансамбля Лундстрема

По её словам, музыканты ансамбля рассказывали ей, что певице долго не удавалось найти свое место на сцене. А сам Лундстрем называл её «не ансамблевой артисткой».

«И характер у неё уже тогда, по воспоминаниям коллег, был достаточно склочным.», — заключила Ободзинская.

Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил «Радиоточке НСН», что Пугачева не отказывается от России и не заслуживает лишения звания народной артистки за то, что выражает личное мнение.

