Дочь Ободзинского рассказала, почему Пугачеву уволили из ансамбля Лундстрема

Народная артистка СССР Алла Пугачёва в 1960-е годы была уволена из музыкального ансамбля Олега Лундстрема за профнепригодность. Об этом NEWS.ru заявила дочь певца Валерия Ободзинского Валерия.

По её словам, музыканты ансамбля рассказывали ей, что певице долго не удавалось найти свое место на сцене. А сам Лундстрем называл её «не ансамблевой артисткой».

«И характер у неё уже тогда, по воспоминаниям коллег, был достаточно склочным.», — заключила Ободзинская.

Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил «Радиоточке НСН», что Пугачева не отказывается от России и не заслуживает лишения звания народной артистки за то, что выражает личное мнение.

ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыПевицаАлла ПугачеваНародный Артист

