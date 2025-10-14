Россиянам назвали алкогольные напитки, от которых опьянение наступает быстрее

По её словам, в этот список входят шампанское и игристые вина, алкогольные коктейли с газированной водой или тоником, пиво, а также крепкие спиртные напитки, которые граждане запивают газировкой.

Эксперт пояснила, что из-за углекислого газа площадь всасывания алкоголя увеличивается, а сам этот процесс ускоряется. Параллельно изменяется моторика ЖКТ.

«Исследования подтверждают... шампанское против обычного вина... концентрация алкоголя в крови после газированного варианта будет значительно выше уже в первые 15–20 минут», — отметила Гостроу, добавив, что от газированного алкоголя более жёсткое похмелье.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина заявила «Радиоточке НСН», что винные ферменты позволяют продлить жизнь, а пигменты красного вина даже способны предотвращать развитие рака.

