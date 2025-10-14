Россиянам назвали алкогольные напитки, от которых опьянение наступает быстрее
Опьянение быстрее всего наступает от газированных алкогольных напитков. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Анастасия Гостроус.
По её словам, в этот список входят шампанское и игристые вина, алкогольные коктейли с газированной водой или тоником, пиво, а также крепкие спиртные напитки, которые граждане запивают газировкой.
Эксперт пояснила, что из-за углекислого газа площадь всасывания алкоголя увеличивается, а сам этот процесс ускоряется. Параллельно изменяется моторика ЖКТ.
«Исследования подтверждают... шампанское против обычного вина... концентрация алкоголя в крови после газированного варианта будет значительно выше уже в первые 15–20 минут», — отметила Гостроу, добавив, что от газированного алкоголя более жёсткое похмелье.
Ранее врач-диетолог Марият Мухина заявила «Радиоточке НСН», что винные ферменты позволяют продлить жизнь, а пигменты красного вина даже способны предотвращать развитие рака.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЕСПЧ постановил взыскать с России 253 млн евро в пользу Грузии
- Новый альбом Тейлор Свифт побил рекорд Адель по продажам
- Россиянам назвали алкогольные напитки, от которых опьянение наступает быстрее
- Кардиолог подтвердил, что общение с кошками продлевает человеку жизнь
- Дочь Ободзинского рассказала, почему Пугачеву уволили из ансамбля Лундстрема
- Россияне объяснили, почему боятся открывать бизнес
- В SuperJob объяснили, кому невыгодно ходить в отпуск в мае и январе
- Постпред США анонсировал крупное объявление по оружию для Украины
- Суд решил обратить активы экс-судьи Момотова в доход России
- Мишустин: К 2030 году планируется снизить уровень бедности ниже 7%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru