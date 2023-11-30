«IT, строительство и маркетинг»: Названы сферы с самым большим ростом зарплат
Зарплаты рабочих растут рекордными темпами, особенно у токарей-расточников и инженеров ПТО, отметила в эфире НСН Наталья Голованова.
Самый большой рост зарплат в 2023 году произошел в Москве в IT-отрасли (8,1%), строительстве (6,9%), маркетинге (6,6%) и банковской сфере (6,2%), рассказала глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в интервью НСН.
Ранее сообщалось, что российские компании на фоне дефицита кадров вынуждены увеличивать расходы на оплату труда. По этой причине треть предприятий малого и среднего бизнеса подняли цены на свои конечные товары и услуги в 2023 году, говорится в исследовании ПСБ и «Опоры России». Голованова отметила, что в ряде сфер действительно наблюдается значительный рост зарплат.
«Рост зарплат останавливается только в особо кризисные моменты, в сложные годы. Фактически мы последний раз видели такие приостановки достаточно давно. Годовой темп прироста зарплатных предложений работодателей в Москве в этом году составил в номинальном выражении без учета инфляции: в IT – 8,1%, в строительстве – 6,9%, в маркетинге и рекламе – 6,6%, в банковской сфере – 6,2%. Это в среднем соответствует инфляции, но при этом надо сказать, что это средние данные. Если говорить про конкретные позиции, то мы видим, что, например, в промышленности и в производстве средние зарплаты выросли почти на 8% в год. Этот рост догоняет рост в IT», - сказала Голованова.
Она отметила, что зарплаты рабочих растут рекордными темпами, особенно у токарей-расточников и инженеров производственно-технических отделов (ПТО).
«Зарплаты рабочих растут рекордными темпами. Мы видим, что темпы прироста рыночной зарплаты по таким позициям, как оператор станков ЧПУ, токарь-расточник, инженер ПТО (производственно-технический отдел) составили 18% за год», - указала собеседница НСН.
Кроме того, Голованова рассказала, что 85% компаний отмечают сложности с подбором сотрудников. По ее словам, на рынке труда остро не хватает квалифицированных рабочих, водителей грузовых автомобилей, машинистов спецтранспорта, разнорабочих и инженеров.
«Большинство компаний функционирует в условиях кадрового голода, подбор усложнился, об этом говорит 85% работодателей. Самые дефицитные сегодня на рынке труда – это квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, машинисты спецтранспорта, разнорабочие, инженеры. Производственная отрасль демонстрирует самый большой темп прироста количества вакансий. За год их стало больше на SuperJob в 2,2 раза», - резюмировала Голованова.
Ранее эксперты Авито Работы сообщили, что осенью 2023 года средние предлагаемые заработные платы увеличились на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает «Радиоточка НСН».
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