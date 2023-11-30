«IT, строительство и маркетинг»: Названы сферы с самым большим ростом зарплат

Самый большой рост зарплат в 2023 году произошел в Москве в IT-отрасли (8,1%), строительстве (6,9%), маркетинге (6,6%) и банковской сфере (6,2%), рассказала глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в интервью НСН.

Ранее сообщалось, что российские компании на фоне дефицита кадров вынуждены увеличивать расходы на оплату труда. По этой причине треть предприятий малого и среднего бизнеса подняли цены на свои конечные товары и услуги в 2023 году, говорится в исследовании ПСБ и «Опоры России». Голованова отметила, что в ряде сфер действительно наблюдается значительный рост зарплат.

«Рост зарплат останавливается только в особо кризисные моменты, в сложные годы. Фактически мы последний раз видели такие приостановки достаточно давно. Годовой темп прироста зарплатных предложений работодателей в Москве в этом году составил в номинальном выражении без учета инфляции: в IT – 8,1%, в строительстве – 6,9%, в маркетинге и рекламе – 6,6%, в банковской сфере – 6,2%. Это в среднем соответствует инфляции, но при этом надо сказать, что это средние данные. Если говорить про конкретные позиции, то мы видим, что, например, в промышленности и в производстве средние зарплаты выросли почти на 8% в год. Этот рост догоняет рост в IT», - сказала Голованова.