СМИ: конкуренция бизнеса за сотрудников разгоняет инфляцию в России

Около 55% российских компаний малого и среднего бизнеса (МСП) в 2023 году повысили цены на свою продукцию, чтобы компенсировать растущие затраты на сотрудников, пишут «Известия» со ссылкой на исследование банка ПСБ и «Опоры России».

Исследование: Осенью 2023 года средние предлагаемые зарплаты выросли на 28%

По данным СМИ, 27% МСП объяснили поднятие цен ростом затрат на персонал из-за дефицита кадров. Отмечается, что подобная ситуация повсеместна в сферах услуг и производства.

Эксперты предупреждают, что неконтролируемый рост зарплат приводит к повышению цен, затрагивая все отрасли экономики.

Ранее депутат Госдумы Александр Мажуга предложил ввести для студентов прибавку к стипендии на Новый год по аналогии с тринадцатой зарплатой, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:ТрудоустройствоСотрудникиЗарплата

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