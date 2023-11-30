СМИ: конкуренция бизнеса за сотрудников разгоняет инфляцию в России

По данным СМИ, 27% МСП объяснили поднятие цен ростом затрат на персонал из-за дефицита кадров. Отмечается, что подобная ситуация повсеместна в сферах услуг и производства.

Эксперты предупреждают, что неконтролируемый рост зарплат приводит к повышению цен, затрагивая все отрасли экономики.

Ранее депутат Госдумы Александр Мажуга предложил ввести для студентов прибавку к стипендии на Новый год по аналогии с тринадцатой зарплатой, сообщает RT.

