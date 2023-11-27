Исследование: IТ-сектор стал лидером по росту зарплат за год
Лидером среди отраслей в России по темпам роста зарплат стал IT-сектор, по итогам октября оклады в этой категории увеличились на 8,5% в годовом выражении. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные исследовательского центра сервиса по поиску работы SuperJob.
По данным аналитиков, зарплаты в IT-секторе страны в октябре по сравнению с январем выросли на 6,4%.
Кроме того, специалисты заявили об увеличении зарплат в строительном секторе (на 7,1% в годовом выражении, на 5,4% — по сравнению с началом года). Также за год оклады выросли в сферах рекламы, маркетинга и PR (на 7,1%), управления персоналом (6,7%), в банковской сфере (6,5%). При этом зарплаты по ряду рабочих специальностей в строительстве и промышленности увеличились за год более чем на 15%.
«На данный момент предпосылок к снижению заработных плат нет не только в IТ, но и в других сферах деятельности», — подчеркнули в SuperJob.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru