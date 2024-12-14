IT-эксперт: Из-за блокировки Viber пользователи не испытают трудностей

Блокировка мессенджера Viber в России не повлияет на большую часть пользователей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на председателя Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко.

Он предположил, что представители старшего поколения, которые часто пользовались сервисом, могут испытать некоторые трудности, однако и они быстро смогут найти альтернативу.

По мнению специалиста, блокировка Viber является «предупредительным выстрелом» для других мессенджеров, потому что такими действиями Роскомнадзор показал крупным игрокам, что рано или поздно и они столкнутся с последствиями.