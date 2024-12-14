IT-эксперт: Из-за блокировки Viber пользователи не испытают трудностей
Блокировка мессенджера Viber в России не повлияет на большую часть пользователей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на председателя Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко.
Он предположил, что представители старшего поколения, которые часто пользовались сервисом, могут испытать некоторые трудности, однако и они быстро смогут найти альтернативу.
По мнению специалиста, блокировка Viber является «предупредительным выстрелом» для других мессенджеров, потому что такими действиями Роскомнадзор показал крупным игрокам, что рано или поздно и они столкнутся с последствиями.
«Если эксперимент будет успешен, то судьба Viber ждет WhatsApp и Telegram», - заметил Клименко.
13 декабря Роскомнадзор заблокировал Viber в России, напоминает RT.
Ранее эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в интервью НСН заявил, что Viber был небезопасен, так как устарел, и именно его для общения предпочитали мошенники.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Турция собирается выйти из санкционного списка по Газпромбанку
- IT-эксперт: Из-за блокировки Viber пользователи не испытают трудностей
- Мосгорсуд подтвердил виновность блогера Ивлеевой в дискредитации ВС РФ
- СМИ: В день выборов у парламента Грузии собрались протестующие
- В посольстве Узбекистана в России появится должность представителя МВД
- СМИ: Рома Зверь подал в суд на чиновников после отмены концерта в Твери
- Опрос: 63% россиян проведут новогодние праздники дома
- Мужчина пострадал при обстреле ВСУ в Донецке
- В Грузии начались президентские выборы с единственным кандидатом
- В России предложили запретить скидки на алкоголь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru