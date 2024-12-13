«Стагнация и злоумышленники»: Устаревший Viber использовали 14% россиян

По его словам, Viber продолжают пользоваться 14% россиян, но сам мессенджер не развивается, а лишь стагнирует.

«По последним замерам, в Viber хотя бы изредка заходили 14% россиян, в чем я, конечно, сомневаюсь, потому что мессенджер максимально непопулярный. Судя по тому, как Viber развивается в принципе, не только в России, никакого будущего у него особо нет. Другие мессенджеры довольно далеко ушли в своем развитии, а Viber просто стагнирует. Хоть это и один из старейших мессенджеров, думаю, в скором времени ок просто канет в небытие», - заключил эксперт.

В прошлом году суд впервые оштрафовал мессенджер Viber за фейки про спецоперацию, напоминает «Радиоточка НСН». Размер штрафа составил один миллион рублей.

