«Стагнация и злоумышленники»: Устаревший Viber использовали 14% россиян
Мессенджер Viber был небезопасен сам по себе, так как устарел, именно этот клиент для общения предпочитали мошенники, сказал НСН Артем Геллер.
Мессенджер Viber является одним из старейших клиентов для общения, однако все его конкуренты далеко ушли в своем развитии, а Viber лишь стагнировал, сказал в эфире НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber на территории РФ. Решение было принято в связи с нарушением требований российского законодательства. Геллер заявил, что мессенджер был рассадником различных злоумышленников.
«Viber несколько раз точно не выполнял требования Роскомнадзора. Вот как и все мессенджеры, не выполняющие требования, он и был заблокирован. Мошенники и другие злоумышленники зачастую выбирали именно Viber, так как он непопулярный. В непопулярных мессенджерах проще скрываться от спецслужб, ведь их больше интересуют популярные клиенты для общения. Когда злоумышленники какое-то время чувствуют себя безнаказанно, как это происходило в Viber, они начинают собираться еще большими группами. Viber сам по себе небезопасный, потому что устарел», - сказал собеседник НСН.
По его словам, Viber продолжают пользоваться 14% россиян, но сам мессенджер не развивается, а лишь стагнирует.
«По последним замерам, в Viber хотя бы изредка заходили 14% россиян, в чем я, конечно, сомневаюсь, потому что мессенджер максимально непопулярный. Судя по тому, как Viber развивается в принципе, не только в России, никакого будущего у него особо нет. Другие мессенджеры довольно далеко ушли в своем развитии, а Viber просто стагнирует. Хоть это и один из старейших мессенджеров, думаю, в скором времени ок просто канет в небытие», - заключил эксперт.
В прошлом году суд впервые оштрафовал мессенджер Viber за фейки про спецоперацию, напоминает «Радиоточка НСН». Размер штрафа составил один миллион рублей.
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