История с рицином: В Чехии объяснили дело Сафронова
Адвокаты считают, что в деле о госизмене журналиста Ивана Сафронова до сих пор нет ясности и все обвинения - «неконкретные страшилки». В Чехии назвали свою версию.
Бывший глава чешской военной разведки Андор Шандор заявил, что дело журналиста и советника главы «Роскомоса» Ивана Сафронова может быть связано со скандальной высылкой российских дипломатов в июне 2020 года.
«Я думаю, что это является продолжением истории с рицином (Чехия утверждает, что один из высланных дипломатов совершил ложный донос о готовящейся атаке с помощью этого яда — НСН). Россия решила, что это правильное развитие», — сказал Шандор, передает русская служба ВВС.
Военный разведчик отметил, что ФСБ утверждает о вербовке Сафронова еще в 2012 году. При этом обвинения ему были предъявлены только сейчас, через месяц после депортации российских дипломатов. «ФСБ должна была знать, что в этом деле есть что-то, за что можно зацепиться, и поэтому они это сейчас вытащили на поверхность», — заключил Шандор.
Накануне Ивану Сафронову было предъявлено официальное обвинение в госизмене.
Адвокат Евгений Харламов в эфире НСН заявил, что Сафронов был под наблюдением ФСБ не один день, о чем говорят шесть томов дела.
«Я могу только предполагать, потому что мы не знаем, что на самом деле произошло. Со слов адвокатов, известно, что на момент рассмотрения меры пресечения уже было шесть или семь томов уголовного дела. А один том, чтобы вы понимали, это 250 листов формата А4. И если дело возбуждено 6 июля, а 7 июля состоялся арест, то мы понимаем, что за сутки 6 томов – очень маловероятно, значит, до этого проводились какие-то оперативные мероприятия. И если вина будет доказана, то уже суд будет решать, исходя из наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также самой личности, каким будет срок. Может быть, будет 10-15 лет, а может даже ниже нижнего предела», - заявил Харламов.
Адвокат арестованного журналиста Иван Павлов в понедельник сообщил, что ФСБ настаивает, что Сафронов передавал информацию, содержащую государственную тайну, спецслужбам Чехии, а конечным получателем были США. По словам защитника, Сафронов пока даже не понимает сути обвинений, своей вины он не признаёт.
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН назвал обвинение в госизмене журналисту Ивану Сафронову «неконкретными страшилками».
«Журналист не является секретоносителем. Он не был допущен ни к каким секретным базам. Перечень того, что относится к гостайне, сам является гостайной! Под гостайну попадает много чего - о содержании стратегических запасов нефти в РФ и так далее, всякой бредятины там навалом. Так что вы можете найти в интернете информацию, относящуюся к гостайне, даже не подозревая об этом. У нас есть ряд дел, когда журналисты взяли информацию с сайта министерства обороны, распространили ее, а она оказалась гостайной. Вот парадокс, который чрезвычайно опасен для работы журналиста. Защита по такого рода делам требует прозрачности и внятности. Я считаю, что мера пресечения Сафронову избрана незаконно и необоснованно. Это решение должно быть отменено. Обвинение не предоставило сведений, которые подтверждают его причастность к преступлению. Нет никакой конкретики, а она должна быть, чтобы суд пришел к выводу. Пока мы слышим только голословные заявления общего характера, и никто не знает, что там случилось. Какие-то шпионы, какая-то разведка… Нужны конкретные данные, а не эти страшилки», - считает юрист.
5 июня Чехия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата — это сотрудники Российского центра науки и культуры Кончаков и Рыбаков. Их высылка была связана со скандалом, в котором фигурировал один из сотрудников диппредставительства, который намеренно передал ложную информацию о якобы готовящемся отравлении чешским спецслужбам по личным мотивам.
22 апреля в Чехии появились данные о том, что в аэропорт Праги прибыл российский спецагент, в багаже которого мог находиться яд рицин. Было высказано мнение, что яд предназначен для покушения на политиков, которые были причастны к сносу памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в чешской столице.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
734 тыс.+6 537 / сут.
Умерли
11 439+104 / сут.
Выздоровели
504 тыс.+2 960 / сут.
- Курский губернатор отчитал подчинённых за орфографические ошибки
- Скабеева опубликовала видео скандального поведения Ефремова после ДТП
- СМИ: Главе Минздрава Мурашко грозит отставка
- «Нафтогаз» объявил об угрозе срыва отопительного сезона
- СМИ оценили потери главы «Норникеля» от экологических катастроф
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru