История с рицином: В Чехии объяснили дело Сафронова

«Я могу только предполагать, потому что мы не знаем, что на самом деле произошло. Со слов адвокатов, известно, что на момент рассмотрения меры пресечения уже было шесть или семь томов уголовного дела. А один том, чтобы вы понимали, это 250 листов формата А4. И если дело возбуждено 6 июля, а 7 июля состоялся арест, то мы понимаем, что за сутки 6 томов – очень маловероятно, значит, до этого проводились какие-то оперативные мероприятия. И если вина будет доказана, то уже суд будет решать, исходя из наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также самой личности, каким будет срок. Может быть, будет 10-15 лет, а может даже ниже нижнего предела», - заявил Харламов.

Адвокат арестованного журналиста Иван Павлов в понедельник сообщил, что ФСБ настаивает, что Сафронов передавал информацию, содержащую государственную тайну, спецслужбам Чехии, а конечным получателем были США. По словам защитника, Сафронов пока даже не понимает сути обвинений, своей вины он не признаёт.

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН назвал обвинение в госизмене журналисту Ивану Сафронову «неконкретными страшилками».

«Журналист не является секретоносителем. Он не был допущен ни к каким секретным базам. Перечень того, что относится к гостайне, сам является гостайной! Под гостайну попадает много чего - о содержании стратегических запасов нефти в РФ и так далее, всякой бредятины там навалом. Так что вы можете найти в интернете информацию, относящуюся к гостайне, даже не подозревая об этом. У нас есть ряд дел, когда журналисты взяли информацию с сайта министерства обороны, распространили ее, а она оказалась гостайной. Вот парадокс, который чрезвычайно опасен для работы журналиста. Защита по такого рода делам требует прозрачности и внятности. Я считаю, что мера пресечения Сафронову избрана незаконно и необоснованно. Это решение должно быть отменено. Обвинение не предоставило сведений, которые подтверждают его причастность к преступлению. Нет никакой конкретики, а она должна быть, чтобы суд пришел к выводу. Пока мы слышим только голословные заявления общего характера, и никто не знает, что там случилось. Какие-то шпионы, какая-то разведка… Нужны конкретные данные, а не эти страшилки», - считает юрист.

5 июня Чехия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата — это сотрудники Российского центра науки и культуры Кончаков и Рыбаков. Их высылка была связана со скандалом, в котором фигурировал один из сотрудников диппредставительства, который намеренно передал ложную информацию о якобы готовящемся отравлении чешским спецслужбам по личным мотивам.

22 апреля в Чехии появились данные о том, что в аэропорт Праги прибыл российский спецагент, в багаже которого мог находиться яд рицин. Было высказано мнение, что яд предназначен для покушения на политиков, которые были причастны к сносу памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в чешской столице.



