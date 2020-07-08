Глава Союза адвокатов России назвал обвинение Сафронову «неконкретными страшилками»
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН объяснил отказ защиты журналиста давать подписку о неразглашении тайны следствия.
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН назвал обвинение в госизмене журналисту Ивану Сафронову «неконкретными страшилками».
Ранее защита подозреваемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия. Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. ФСБ подозревает его в том, что он собирал и передавал спецслужбе одной из стран НАТО составляющие гостайну сведения о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России. По статье о государственной измене ему грозит до 20 лет лишения свободы. Вину Сафронов не признал.
Трунов заявил НСН, что журналист не является носителем секретов государственной важности. Он добавил, что мера пресечения Сафронову выбрана незаконно, а также призвал предоставить конкретные обвинения вместо голословных.
«Адвокат имеет право отказаться давать подписку о неразглашении тайны следствия, потому что это не соответствует базовым принципам Конституции. Это такой анахронизм вчерашнего советского прошлого. Журналист не является секретоносителем. Он не был допущен ни к каким секретным базам. Перечень того, что относится к гостайне, сам является гостайной! Под гостайну попадает много чего - о содержании стратегических запасов нефти в РФ и так далее, всякой бредятины там навалом. Так что вы можете найти в интернете информацию, относящуюся к гостайне, даже не подозревая об этом. У нас есть ряд дел, когда журналисты взяли информацию с сайта министерства обороны, распространили ее, а она оказалась гостайной. Вот парадокс, который чрезвычайно опасен для работы журналиста. Защита по такого рода делам требует прозрачности и внятности. Я считаю, что мера пресечения Сафронову избрана незаконно и необоснованно. Это решение должно быть отменено. Обвинение не предоставило сведений, которые подтверждают его причастность к преступлению. Нет никакой конкретики, а она должна быть, чтобы суд пришел к выводу. Пока мы слышим только голословные заявления общего характера, и никто не знает, что там случилось. Какие-то шпионы, какая-то разведка… Нужны конкретные данные, а не эти страшилки», - заключил юрист.
Иван Сафронов с 2010 по 2019 год был корреспондентом газеты «Коммерсант», затем стал спецкором газеты «Ведомости», специализировался на военной и космической тематике. Советником Дмитрия Рогозина его назначили в конце мая. В «Роскосмосе» заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой в корпорации. Кроме того, доступа к секретным сведениям у него не было. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, задержание не связано с журналистской деятельностью Сафронова.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
701 тыс.+6 562 / сут.
Умерли
10 667+173 / сут.
Выздоровели
473 тыс.+8 631 / сут.
- Доцент-потрошитель Соколов «отметил» убийство Ещенко с приятелями коньяком и икрой
- В Минздраве заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в России
- Число заражённых коронавирусом в США превысило 3 миллиона
- Аномальная жара на юге России спадет к концу недели
- Власти Подмосковья объявили о новом этапе снятия ограничений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru