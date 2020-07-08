Глава Союза адвокатов России назвал обвинение Сафронову «неконкретными страшилками»

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН назвал обвинение в госизмене журналисту Ивану Сафронову «неконкретными страшилками».

Ранее защита подозреваемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия. Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. ФСБ подозревает его в том, что он собирал и передавал спецслужбе одной из стран НАТО составляющие гостайну сведения о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России. По статье о государственной измене ему грозит до 20 лет лишения свободы. Вину Сафронов не признал.

Трунов заявил НСН, что журналист не является носителем секретов государственной важности. Он добавил, что мера пресечения Сафронову выбрана незаконно, а также призвал предоставить конкретные обвинения вместо голословных.