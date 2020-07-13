Адвокат раскрыл детали обвинения Сафронова в работе на спецслужбы Чехии
Федеральная служба безопасности настаивает, что советник руководителя «Роскосмоса», журналист Иван Сафронов передавал информацию, содержащую государственную тайну, спецслужбам Чехии посредством программного обеспечения для шифрования. Об этом рассказал представителям средств массовой информации адвокат Иван Павлов.
Он уточнил, что секретные данные переправлялись через интернет с применением специальной программы VeraCrypt. Этот софт можно использовать для так называемого мгновенного шифрования, когда блоки информации автоматически шифруются или дешифруются в момент их считывания или записи.
При этом Павлов рассказал, что эксперты ФСБ не обнаружили признаков секретных сведений в публикациях Сафронова. Впрочем, журналист мог обнародовать не все сведения, которыми обладал, передает ТАСС. Сегодня советнику главы «Роскосмоса» было официально предъявлено обвинение в госизмене.
При этом, следователи ФСБ не задавали обвинемому никаких вопросов, сообщил защитник. По словам Павлова, Сафронов пока даже не понимает сути обвинений. Своей вины он не признаёт, как и ранее, отмечает Газета.ру.
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