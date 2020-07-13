Адвокат раскрыл детали обвинения Сафронова в работе на спецслужбы Чехии

При этом Павлов рассказал, что эксперты ФСБ не обнаружили признаков секретных сведений в публикациях Сафронова. Впрочем, журналист мог обнародовать не все сведения, которыми обладал, передает ТАСС. Сегодня советнику главы «Роскосмоса» было официально предъявлено обвинение в госизмене.

При этом, следователи ФСБ не задавали обвинемому никаких вопросов, сообщил защитник. По словам Павлова, Сафронов пока даже не понимает сути обвинений. Своей вины он не признаёт, как и ранее, отмечает Газета.ру.

