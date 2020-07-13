Дело Сафронова сравнили с делом Голунова и предположили возможный срок

«Я могу только предполагать, потому что мы не знаем, что на самом деле произошло. Но если есть факты нарушения уголовного законодательства, какие бы там не были протесты, забастовки и недовольства параллельно, всё это бесполезно. Это всё-таки не дело Голунова и здесь речь идёт о, якобы, госизмене, и, со слов адвокатов, известно, что на момент рассмотрения меры пресечения уже было шесть или семь томов уголовного дела. А один том, чтобы вы понимали, это 250 листов формата А4. И если дело возбуждено 6 июля, а 7 июля состоялся арест, то мы понимаем, что за сутки 6 томов – очень маловероятно, значит, до этого проводились какие-то оперативные мероприятия. И если вина будет доказана, то уже суд будет решать, исходя из наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также самой личности, каким будет срок. Может быть, будет 10-15 лет, а может даже ниже нижнего предела», - заявил Евгений Харламов.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с НСН назвал обвинение в госизмене журналисту Ивану Сафронову «неконкретными страшилками».

«Я считаю, что мера пресечения Сафронову избрана незаконно и необоснованно. Это решение должно быть отменено. Обвинение не предоставило сведений, которые подтверждают его причастность к преступлению. Нет никакой конкретики, а она должна быть, чтобы суд пришел к выводу. Пока мы слышим только голословные заявления общего характера, и никто не знает, что там случилось. Какие-то шпионы, какая-то разведка… Нужны конкретные данные, а не эти страшилки», - заключил юрист.

