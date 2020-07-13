Дело Сафронова сравнили с делом Голунова и предположили возможный срок

Адвокат Евгений Харламов сообщил НСН, какой срок может грозить обвиняемому в госизмене советнику руководителя «Роскосмоса», в случае, если его вина будет доказана.

Советнику руководителя «Роскосмоса», журналисту Ивану Сафронову официально предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщил его адвокат, передает ТАСС.

Ранее Лефортовский суд Москвы отправил Сафронова в следственный изолятор до 6 сентября по ходатайству следствия. По данным Федеральной службы безопасности, советник главы «Роскосмоса» передавал сведения, содержащие государственную тайну, одной из спецслужб стран НАТО.

Адвокат Евгений Харламов в эфире НСН подчеркнул принципиальную разницу между делами Голунова и Сафронова.

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«Я могу только предполагать, потому что мы не знаем, что на самом деле произошло. Но если есть факты нарушения уголовного законодательства, какие бы там не были протесты, забастовки и недовольства параллельно, всё это бесполезно. Это всё-таки не дело Голунова и здесь речь идёт о, якобы, госизмене, и, со слов адвокатов, известно, что на момент рассмотрения меры пресечения уже было шесть или семь томов уголовного дела. А один том, чтобы вы понимали, это 250 листов формата А4. И если дело возбуждено 6 июля, а 7 июля состоялся арест, то мы понимаем, что за сутки 6 томов – очень маловероятно, значит, до этого проводились какие-то оперативные мероприятия. И если вина будет доказана, то уже суд будет решать, исходя из наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также самой личности, каким будет срок. Может быть, будет 10-15 лет, а может даже ниже нижнего предела», - заявил Евгений Харламов.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с НСН назвал обвинение в госизмене журналисту Ивану Сафронову «неконкретными страшилками».

«Я считаю, что мера пресечения Сафронову избрана незаконно и необоснованно. Это решение должно быть отменено. Обвинение не предоставило сведений, которые подтверждают его причастность к преступлению. Нет никакой конкретики, а она должна быть, чтобы суд пришел к выводу. Пока мы слышим только голословные заявления общего характера, и никто не знает, что там случилось. Какие-то шпионы, какая-то разведка… Нужны конкретные данные, а не эти страшилки», - заключил юрист.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:РоскосмосЕвгений ХарламовИван Сафронов
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