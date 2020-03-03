Историку Соколову предъявлено обвинение по двум статьям
Бывшему доценту СПБГУ Олегу Соколову предъявили окончательное обвинение. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев. По его словам, следствие на данный момент полностью завершило работу по этому делу.
Соколову предъявлено обвинение по двум статьям: убийство и незаконное хранение оружия, сообщает RT.
Адвокат также сообщил, что свою вину Соколов признает и раскаивается.
Почуев добавил, что в дальнейшем планирует добиваться от суда рассмотрения дела в закрытом режиме.
Ранним утром 9 ноября 2019 года 63-летнего бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова вытащили из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором находились отрубленные женские руки и травматический пистолет.
Позже суд арестовал его по обвинению в убийстве своей аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко.
Профессор психологии Борис Хигир проанализировал человеческие качества Соколова и рассказал argumenti.ru, что только случайность помешала убийце спрятать концы в воду.
Ранее сообщалось, что Олег Соколов написал роман о любви, находясь в заключении.
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