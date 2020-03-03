Историку Соколову предъявлено обвинение по двум статьям

Бывшему доценту СПБГУ Олегу Соколову предъявили окончательное обвинение. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев. По его словам, следствие на данный момент полностью завершило работу по этому делу.

Соколову предъявлено обвинение по двум статьям: убийство и незаконное хранение оружия, сообщает RT.

Адвокат также сообщил, что свою вину Соколов признает и раскаивается.

Почуев добавил, что в дальнейшем планирует добиваться от суда рассмотрения дела в закрытом режиме.