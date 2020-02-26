Историку-потрошителю Соколову предъявили новое обвинение

СК РФ предъявил новое обвинение историку Олегу Соколову, находящемуся под стражей по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Соколова обвиняют в незаконном хранении оружия, заявил ТАСС адвокат историка Александр Почуев.

По его словам, сам Соколов предъявленное обвинение не оспаривает. Кроме того, он сам выдал следствию обрез малокалиберной винтовки ТОЗ-17, стилизованный под кавалерийский пистолет XIX века. Оружие Олег Соколов, по его словам, получил «в наследство от собственников квартиры», которую приобрел в 1990-ых годах.

Ранее НСН писала, что Олег Соколов был признан вменяемым.

