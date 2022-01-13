Источник: Закон о QR-кодах не будет принят до 1 февраля

Закон о QR-кодах в общественных местах вряд ли будет принять Госдумой до 1 февраля. Об этом ТАСС сообщил источник в Госдуме.

При этом СМИ сообщали, что закон может быть легализован через ряд инструментов даже в случае непринятия документа до 1 февраля.