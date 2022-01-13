Источник: Закон о QR-кодах не будет принят до 1 февраля

Закон о QR-кодах в общественных местах вряд ли будет принять Госдумой до 1 февраля. Об этом ТАСС сообщил источник в Госдуме.

При этом СМИ сообщали, что закон может быть легализован через ряд инструментов даже в случае непринятия документа до 1 февраля.

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По данным близкого к правительству источника издания «Ведомости», если законопроект не примут в установленный срок, его нормы могут начать действовать «через другие инструменты, например подзаконные акты».

Из законопроекта о QR-кодах в общественных местах должны исключить категорию детей и подростков, рассказала в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина ранее.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаQR-код
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