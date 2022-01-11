Депутат Останина: Дети и подростки не должны попасть под закон о QR-кодах

Из законопроекта о QR-кодах в общественных местах должны исключить категорию детей и подростков, рассказала в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«Из зоны действия этого закона мы должны вывести детей и подростков. И в этом смысле очень надеюсь на поддержку председателя Думы Вячеслава Володина, который уже высказал свою позицию по данному вопросу, дав указания внести поправки в соответствующий приказ Минздрава», - сообщила депутат.

Останина отметила, что ознакомление с поправками, внесёнными ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, скорее всего, состоится в начале следующей недели.