Депутат Останина: Дети и подростки не должны попасть под закон о QR-кодах
Закон о QR-кодах не должен касаться детей и подростков, заявила в интервью НСН глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
Из законопроекта о QR-кодах в общественных местах должны исключить категорию детей и подростков, рассказала в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
«Из зоны действия этого закона мы должны вывести детей и подростков. И в этом смысле очень надеюсь на поддержку председателя Думы Вячеслава Володина, который уже высказал свою позицию по данному вопросу, дав указания внести поправки в соответствующий приказ Минздрава», - сообщила депутат.
Останина отметила, что ознакомление с поправками, внесёнными ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, скорее всего, состоится в начале следующей недели.
«Пока все материалы находятся только в комитете по охране здоровья. Но мы вообще категорически против QR-кодов», - подчеркнула представитель фракции КПРФ.
Ранее зампред думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что все отзывы и предложения ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в ближайшее время будут обобщать. По словам депутата, Госдума успеет рассмотреть законопроект до 1 февраля.
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