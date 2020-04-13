«Истеричные проявления»: Кремль о прогнозах роста преступности «как в 90-х»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски, комментируя предположения о возможном росте преступности в ближайшее время.
Власти, действительно, фиксируют рост преступности, и правоохранительные органы работают с повышенной нагрузкой, признал представитель Кремля. Однако, по его мнению, строить «авральные графики» на основе отдельных случаев не нужно, передаёт ТАСС.
Ранее СМИ писали о нападении на курьера в Санкт-Петербурга, а также о том, что у бабушки в Казани отобрали сумку с продуктами. Эксперты также видят риски в связи с прогнозируемым ростом безработицы.
Комментируя предположение о том, что Россия может вернуться к криминальной ситуации 90-х годов, Песков заявил: «У страха глаза велики, это такие истеричные проявления, которым совершенно не нужно поддаваться».
Эксперты включили в топ-5 регионов по уровню преступности республику Тува, Амурскую область, Бурятию, Еврейскую автономную область и Забайкальский край.
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