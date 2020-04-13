Кудрин ждёт почти трёхкратного роста безработицы

По его оценке, число безработных может временно увеличиться с 2,5 миллиона до 8 миллионов человек. Такая ситуация на рынке труда может сохраниться до конца года, не исключил Кудрин.

Глава счётной палаты также считает, что правительству сейчас следовало бы увеличить пособие по безработице.

Кудрин также полагает, что при продлении режима самоизоляции ВВП России по итогам года может сократиться на 5%, пишет РИА ФАН. В начале апреля экс-министр финансов допускал более пессимистичный вариант с падением ВВП на 8%, а сценарий с уменьшением ВВП на 3-5% называл умеренным и возможным в том случае, если правительство выделит прямые субсидии ряду отраслей экономики.

