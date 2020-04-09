Где работы нет, там идут на «заработки»

Тува стала самым криминальным российским регионом. В республике оказался самое большое число преступлений (26,6) на тысячу населения. Как пишет «Лента.ру», к такому выводу пришли эксперты международной аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza.

Также в топ-5 по уровню преступности вошли Амурская область (24,6), Бурятия (22,5), Еврейская автономная область и Забайкальский край (по 22 преступления на одну тысячу человек).

Ниже всего уровень преступности оказался в Чечне (2,6 преступления на тысячу человек), Ингушетии (3,6), Дагестане (4,4), Кабардино-Балкарии (8,7), и Тульской области (8,8). В Москве на тысячу человек приходятся 11,3 преступления.

Председатель профсоюза полиции по СВАО столицы Игорь Суслов в эфире НСН объяснил спокойную криминогенную ситуацию на Северном Кавказе.