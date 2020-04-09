Где работы нет, там идут на «заработки»
Председатель профсоюза полиции по СВАО столицы в эфире НСН объяснил, почему Тува стала самым криминальным регионом России.
Тува стала самым криминальным российским регионом. В республике оказался самое большое число преступлений (26,6) на тысячу населения. Как пишет «Лента.ру», к такому выводу пришли эксперты международной аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza.
Также в топ-5 по уровню преступности вошли Амурская область (24,6), Бурятия (22,5), Еврейская автономная область и Забайкальский край (по 22 преступления на одну тысячу человек).
Ниже всего уровень преступности оказался в Чечне (2,6 преступления на тысячу человек), Ингушетии (3,6), Дагестане (4,4), Кабардино-Балкарии (8,7), и Тульской области (8,8). В Москве на тысячу человек приходятся 11,3 преступления.
Председатель профсоюза полиции по СВАО столицы Игорь Суслов в эфире НСН объяснил спокойную криминогенную ситуацию на Северном Кавказе.
«На криминогенной обстановке в Чечне сказывается авторитарный стиль правления товарища Кадырова. Организованная преступность не может существовать в тоталитарных государствах. В той же Италии при Муссолини мафия была практически искоренена. В Дагестане все своеобразно. Кто сейчас работает охранниками в московских супермаркетах? Выходцы с Северного Кавказа. Оттуда идет отток населения, ниже социальная напряженность, меньше опасность криминогенных ситуаций», - пояснил он.
Что касается Тувы, то криминогенная обстановка обостряется там, где людям нечем заняться, где нет работы, добавил собеседник НСН.
«Когда у людей нет работы, они начинают искать «заработки», - сказал Суслов. - Москва в середине, потому что здесь пока еще есть работа, люди работают. Но боюсь, что сейчас с этим великим коронавирусным сидением и падением цен на нефть в Москве, да и по всей стране, начнется рост преступности из-за спада экономики. Это закономерность».
Отметим, что по тяжким и особо тяжким преступлениям рейтинг возглавила Амурская область, где на тысячу человек приходится 6,4 тяжких преступления.
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