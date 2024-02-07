В 2023 году число вакансий с удаленкой увеличилось почти в два раза
Число вакансий с возможностью работать из дома не превышает 10% от общего количества, заявила НСН глава молодежного направления HeadHunter Ирина Святицкая.
Руководитель молодежного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в эфире НСН рассказала, что работодатели все чаще обращаются к гибридному графику работу.
«Значимых изменений в распространении формата удаленной работы за текущий год не произошло, но его можно с уверенностью назвать устоявшимся или укоренившемся на рынке труда, при этом становится более распространённой не полная удаленка, а частичная, так называемый «гибридный» режим, при котором сочетается работа из офиса и дома в течение рабочей недели. Динамика вакансий с предложением удаленной работы показывает рост: за 2023 год их число достигло почти 700 тысяч, а в 2022 году было 370 тысяч, но их доля от общего количества вакансий остается невысокой, менее 10%», - сказала собеседница НСН.
Она отметила, что Москва и Санкт-Петербург больше не являются лидерами по удаленной работе.
«Одним из примечательных трендов является региональное распространение удаленной работы. Если в период пандемии основная доля таких вакансий приходилась на Москву и Санкт-Петербург, то в этом году сразу несколько регионов показывают более высокую долю, чем столицы - это, к примеру, ряд регионов на Северном Кавказе и Крайнем Севере, в которых каждая третья или четвертая вакансия в течение 2023 года предполагает удаленную работу», - заключила эксперт.
Ранее стало известно, что порядка 52% опрошенных россиян согласны на уменьшение зарплаты ради дистанционного формата работы. Треть респондентов готова пожертвовать до 5% от зарплаты ради возможности работать из дома, 8% готовы потерять 6-10% дохода, а 6% готовы пожертвовать пятой его частью, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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