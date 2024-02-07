В 2023 году число вакансий с удаленкой увеличилось почти в два раза

Она отметила, что Москва и Санкт-Петербург больше не являются лидерами по удаленной работе.

«Одним из примечательных трендов является региональное распространение удаленной работы. Если в период пандемии основная доля таких вакансий приходилась на Москву и Санкт-Петербург, то в этом году сразу несколько регионов показывают более высокую долю, чем столицы - это, к примеру, ряд регионов на Северном Кавказе и Крайнем Севере, в которых каждая третья или четвертая вакансия в течение 2023 года предполагает удаленную работу», - заключила эксперт.

Ранее стало известно, что порядка 52% опрошенных россиян согласны на уменьшение зарплаты ради дистанционного формата работы. Треть респондентов готова пожертвовать до 5% от зарплаты ради возможности работать из дома, 8% готовы потерять 6-10% дохода, а 6% готовы пожертвовать пятой его частью, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

